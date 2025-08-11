English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ వాసులు జర భద్రం.. మళ్లీ దబాయించి కురుస్తున్న భారీ వర్షం.. జీహెచ్ఎంసీ కీలక అలర్ట్..

Heavy Rain alert for Hyderabad: హైదరాబాద్ లో మరోసారి వరుణుడు తన విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు. గత మూడు రోజులుగా సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు వానలు దంచి కొడుతున్నాయి. అంతే కాకుండా సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ప్రజలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
 
1 /6

హైదరాబాద్ ను వరుణుడు పగబట్టాడా అన్నట్లు గత మూడు రోజులుగా కుండ పోతగా వానలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అదేదో గురిచేసి మరీ పడినట్లు సాయంత్రం కాగానే వానలు పడుతున్నాయి. ఒకవైపు ఆఫీసులు, స్కూళ్ల నుంచి  సాయంత్రం అందరు తమ ఇళ్లకు వెళ్తారు.   

2 /6

ఈ సమయంలో వర్షం కురవడం వల్ల ఎక్కడికక్కడ రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం అవుతున్నాయి. ఎక్కడి కక్కడ కిలోమీటర్ల కొలది వాహనాలు నిలిచిపొతున్నాయి.   

3 /6

జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్ని చేపట్టిన కూడా జనజీవనం మాత్రం ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోతుంది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ను రానున్న మూడు రోజుల పాటు మరోసారి భారీ నుంచి అతి భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు  జారీ చేసింది.

4 /6

హైదరాబాద్ తో పాటు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలకు అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.ఈ నేపథ్యంలో భారీ వర్షాల అలర్ట్ నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యవసం అయితే తప్పబైటకు రావొద్దని అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు.అదే విధంగా సైబరాబాద్ పోలీసులు సైతం.. ఉద్యోగుల్ని మధ్యాహ్నం ఎర్లీగా లాగౌట్ చేసేలా షిఫ్ట్ లు అడ్జస్ట్ మెంట్ చేయాలని ఎక్స్ వేదికగా కోరారు.

5 /6

అందరు ఉద్యోగులు ఒకేసారిరోడ్డు మీదకు రాకుండా.. విడతల వారిగా వచ్చేలా చూసుకొవాలని కోరారు.ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో మాత్రం భారీవర్షాలకు చిగురుటాకుల వణికిపోతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల సీఎం రేవంత్ స్వయంగా రంగంలోకి మరీ సహయ కార్యక్రమాల్ని దగ్గరుండి చూశారు. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

6 /6

మరోవైపు.. బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రానున్న మూడురోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. దీంతో ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అనవసరంగా బైటకు రావొద్దని, హోర్డింగ్ లు, చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు ఉన్న ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు. మ్యాన్ హోళ్ల దగ్గర, నాలాల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండాలని భాగ్యనగర్ వాసులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక హెచ్చరికల్నిచేసింది.

Hyderabad Rains Weather news Rains in Hyderabad cloudburst in hyderabad imd heavy rain alert in hyderabad Weather update Cyberabad police traffic jam in hyderabad

Next Gallery

Paneer Vs Tofu: పనీర్ వర్సెస్ టోఫు.. దేంట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది..? ఆరోగ్యానికి ఏది బెస్ట్..?