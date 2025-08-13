 Red Alert for Telangana: వరుణుడి మహోగ్రరూపం.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేడు, రేపు రెడ్ అలర్ట్.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక..

Red alert for Telangana all district: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేడు, రేపు కూడా అన్ని జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసినట్లు వాతావరణ కేంద్రం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అస్సలు బైటకు రావొద్దని ఐఎండీ అధికారులు, ప్రభుత్వం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మూడురోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం ఇప్పటికే అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే రాబోయే రెండు రోజుల పాటు అన్ని జిల్లాలకు కూడా రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ పరిధిలో కూడా హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ విభాగం రంగంలోకి దిగి ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. ఐటీ కంపెనీలు సైతం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సదుపాయం కల్పించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కంపెనీలకు సూచించింది.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా క్లౌడ్ బరస్ట్ గా వాన కురుస్తుందని ప్రజలంతా అలర్ట్ గా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా రెండు రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించింది.
పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడం కారణంగా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అధికారిణి నాగరత్న ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు తెలంగాణవ్యాప్తంగా గంటలకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వీడియో కాన్పరెన్స్ లో సమావేశం నిర్వహించారు. అన్ని శాఖల అధికారులకు రాబోయే మూడు రోజుల పాటు సెలవుల్ని రద్దు చేశారు. ప్రజలకు ఎల్లవేళల అందుబాటులో ఉండాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఉత్తర తెలంగాణ వర్ష తీవ్రత ఎక్కువగా కన్పిస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
మూడు రోజులపాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కూడా.. వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ లో.. 269 వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎక్కడిక్కడ అన్నిశాఖల సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, రోడ్లపై నీళ్లు ఆగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లోని అన్ని ప్రాంతాలలో కొన్ని గంటలుగా కుండపోతగా వానకురుస్తునే ఉంది. సాయంత్రం మరింత తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ ఇప్పటికే సూచించింది.