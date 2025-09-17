Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Rain Alert:తెలంగాణను వర్షాలు వీడటంలేదు. ఇవాళ కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలుకురుస్తాయని వాతావరణకేంద్రం తెలిపింది.
తెలంగాణను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఈ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని నాలుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
తెలంగాణలోని వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ మరియు కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఇక రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది.
ఇక హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే రాబోయే 24 గంటల్లో సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని తెలిపింది. సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయంలో నగరంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణవాఖ తెలిపింది.
ఈ రోజు ఉదయమే 5 గంటల నుంచి హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు రోడ్లు నీట మునిగాయి. అటు స్కూల్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు వెళ్లే వాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
ఈ రోజు ఉదయం 8.30 గంటల వరకు సంగారెడ్డిలో అత్యధికంగా 21 మిల్లీ మీటర్లు వర్షపాతం నమోదు అయింది. పెద్ద పల్లిలో 19.8 మిల్లీ మీటర్లు.. మొగడం పల్లెలో .. 15.3.. జగిత్యాలతోని మల్లాపూర్ లో .. రూ. 12.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.