Rain Alert: వామ్మో.. మళ్లీ దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు జారీ..!

Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు వదలడం లేదు. ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజలు అతలాకుతలం అవుతున్నారు. పలు జిల్లాలకు మరోసారి భారీ వర్షాల పైన అలర్ట్స్ జారీ అయ్యాయి. ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, ఆరెంజ్ అలర్ట్స్ ఇచ్చారు. తెలంగాణలోనూ రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని.. ప్రజలందరూ ఇళ్ల నుండి బయటకు రావొద్దంటూ అప్రమత్తం చేశారు.
ఏపీ విపత్తుల శాఖ రానున్న మూడు గంటల్లో పలు జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కోనసీమ, అనకాపల్లి, విశాఖ జిల్లాల్లో కొన్నిప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
శ్రీకాకుళం,విజయనగరం, అల్లూరి, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని.. విపత్తుల శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది.
ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అదే సమయంలో ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పడతాయని చెప్పింది.
తెలంగాణలోనూ భారీ వర్షం పడుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశముందని.. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు చెట్ల కింద నిలబడరాదని.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశముందన్నారు.
దక్షిణ చత్తీస్గఢ్ నుండి మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు.. తెలంగాణ, రాయలసీమ, తమిళనాడు ప్రాంతాల మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్లు ఎత్తులో ద్రోణి విస్తరించి ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో రెండు రోజులపాటు పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.