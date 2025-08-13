Snakes In Monsoon: ఇది పాముల పాలిట లక్ష్మణ రేఖ.!. మీ ఇంటి చుట్టు ఉంటే కోబ్రాలు కన్నేత్తి కూడా చూడవు.!.

Snakes Avoiding Tips: పాములు ఎక్కువగా వానాకాంలో మానవ ఆవాసాల్లోకి కన్పిస్తుంటాయి.అయితే ఇవి రాకుండా ఒక శక్తివంతమైన ఉపాయం ఒకటి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదేంటో చూద్దాం.
పాములు అడవులు, చెరువులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతే కాకుండా.. పాములు తరచుగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా వానాకాంలో పుట్టలు వర్షానికి తడిసి పొవడం వల్ల వెచ్చని ప్రదేశాల్లోకి వస్తాయి.
ఈ క్రమంలో మనుషుల ఇళ్లలోకి వచ్చి.. చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో, బూట్లలో, బైక్ లలో సీటు కవర్లలో, డిక్కీలలో నక్కి దాక్కుంటాయి. పాములు ముఖ్యంగా చాలా వరకు రాత్రిపూట ఎక్కువగా బైటకు వస్తాయి. ఎలుకలు, కప్పలు, కోళ్లు, గుడ్లు పాముల ఫెవరెట్ ఫుడ్.
అయితే పాములు మన ఇంటికి రావొద్దంటే ఒక ఎఫెక్టివ్ రెమిడీ పాటించాలి. ముఖ్యంగా పాములకు ముంగీసలకు అస్సలు పడదు. పాములు, నెమళ్లు, గద్దలకు కూడా పడదు. అందుకే.. మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ముంగీసల వెంట్రుకలు లేదా ఈజీగా దొరికే నెమళ్ల ఈకల్ని కనుక వేస్తే పాములు అక్కడకు అస్సలు రావు.
ముంగీసల వెంట్రుకల నుంచి ఒకరకమైన వాసనలు వస్తాయి. దాన్ని పాములు గ్రహిస్తాయి. దీంతో అటువైపు తన శత్రువైన ముంగీస ఉందని భావించి.. ఆ వైపు కన్నేత్తి కూడా చూడదు. అందుకే ముంగీస వెంట్రుకల్ని ఇంటి చుట్లు లేదా నెమలి ఈకల్ని వేస్తే ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా వానాకాంలో ఇంటి చుట్టు చెట్లు లేకుండా, గోడలకు రంధ్రాలు లేకుండా, నీట్ గా ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ గా ఉంచుకొవాలి. అంతేకాకుండా పాములకుఇష్టమైన కోళ్లు, గుడ్లు ఇంట్లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా తెచ్చుకొవాలి.
పాములు సంచారం ఉంటే ఇంటిచుట్టు కుబుసం కానీ,మట్టిలో జిగ్ జాగ్ గా ఏదైన ఆకారం వెళ్లినట్లు ఉంటుంది. రాత్రిపూట కుక్కలు అరుస్తుంటే, ఉన్నట్లుండి ఎలుకలు మాయమైపోతే..ఆ ప్రదేశంలో పాములు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకొవాలి.