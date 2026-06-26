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Hyderabad Traffic Alert: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు ఆ రూట్లలో భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:30 AM IST

Hyderabad Traffic Diversion Today: హైదరాబాద్ నగరంలోని పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లో నేడు మొహర్రం సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. బీబీకా అలావా ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహణ దృష్ట్యా, ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు పలు ప్రధాన రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలకు ఆంక్షలు విధించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుని, ట్రాఫిక్ మళ్లింపుల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం.
 

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హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

బీబీకా అలావా ఊరేగింపు నేపథ్యంలో, జూన్ 26వ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేయనున్నట్లు పోలీసులు అధికారికంగా తెలిపారు.  ఊరేగింపు మార్గాల్లో రాకపోకలు సాగించేలా కొన్ని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.  

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పాతబస్తీ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

సునార్‌ గల్లి టీ జంక్షన్ నుండి వాహనాలను అనుమతించడం జరుగుతుంది, అయితే డబీర్‌పురా దర్వాజా, గంగానగర్ నాలా మరియు యాకుత్ పురా వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఇతర మార్గాలకు మళ్లించేలా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.  

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బీబీ కా ఆలమ్ ఊరేగింపు

అంతేకాకుండా, షేక్ ఫైజ్‌ కమాన్ ప్రాంతం నుండి కూడా వాహనాల రాకపోకలను అనుమతించనున్నారు. జబ్బర్ హోటల్ వద్ద నుండి వచ్చే వాహనాలను డబీర్‌ పురా దర్వాజా, చంచల గూడా వైపునకు మళ్లించనున్నారు.   

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హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అడ్వైజరీ

మరికొన్ని వాహనాలను బడా బజార్ మార్గంలో ప్రయాణించేలా ఏర్పాటు చేశారు. పురాణీ హవేలీ నుండి ఇతేబార్ చౌక్ వైపుకు వాహనాల రాకను అనుమతించనున్నారు, అయితే పురాణీ హవేలీ నుండి వచ్చే వాహనాలను చత్త బజార్, డబీర్‌పురా, ఎస్‌జే రోటరీ వైపునకు మళ్లించేలా ప్లాన్ చేశారు.  

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మొహర్రం ట్రాఫిక్ అలర్ట్

పాతబస్తీ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాహనాలకు పూర్తిస్థాయి అనుమతి ఉండకపోవచ్చు, వివిధ మళ్లింపుల కారణంగా ప్రయాణం ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు ముందస్తుగా గమనించాలి. ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలను కూడా పురాణీ హవేలీ, అఫ్జల్ గంజ్ ప్రాంతాల నుండి మళ్లించనున్నారు. అలాగే ఉదయం 10 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఖాళీ కబర్‌, మీరాలం మండి రోడ్డుపై ఎటువంటి వాహనాల అనుమతి ఉండబోదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

TAGS:
Hyderabad Traffic Restrictions
old city traffic diversions today
bibi ka alam procession hyderabad

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