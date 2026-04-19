Hyderabad Rains: ఒక్కసారిగా చల్లబడిన హైదరాబాద్‌.. పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం

Heavy Rains In Hyderabad In These Areas: అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు తోడు ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న హైదరాబాద్‌కు చల్లటి వార్త ఇది. హైదరాబాద్‌ నలుమూలలా ఆకస్మిక వర్షం పడింది. అకాల వర్షం పడడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలు కొంత ఊరట చెందారు. వర్షం పడడంతో వాహనదారులు కొంత ఇబ్బందులు పడ్డారు.
హైదరాబాద్‌లో మరోసారి ఆకస్మికంగా వర్షం పడింది. ఉదయం మొత్తం ఎండ వేడిమి తీవ్ర రూపంలో ఉండగా.. సాయంత్రం ఒక్కసారిగా చల్లబడిపోయి వర్షం కురిసింది. వడగండ్లతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణంతో.. భానుడి ఎండ తీవ్రత నుంచి హైదరాబాద్‌వాసులు ఉపశమనం పొందారు.

హైదరాబాద్‌ శివారులోని కుత్బుల్లాపూర్‌లో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం. వడగళ్లతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. కుత్బుల్లాపూర్ పరిధిలోని జీడిమెట్ల, కొంపల్లి, సుచిత్ర, దుండిగల్, బాచుపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపుతో కూడిన వడగండ్ల వాన.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, జగద్గిరిగుట్ట, ఆస్‌బెస్టాస్ కాలనీ, ప్రగతినగర్, వివేకానంద నగర్, వెంకటేశ్వర నగర్, ఆల్విన్ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురిసింది.

సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పరిసరాల్లో వాతావరణంలో ఆకస్మికంగా మార్పు. ఉదయం నుంచి తీవ్ర ఎండతో వేడిమి ఉండగా.. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మేఘాలు కమ్ముకుని గాలివాన పడింది. పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడుతోంది.

హైదరాబాద్‌ శివారులోని సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్, జిన్నారం, గుమ్మడిదల, ఐడీఏ బొల్లారంలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది.

ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలివానతో పలు ప్రాంతాల్లో మామిడి రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగింది. మామిడిచెట్లు నేలకూలగా.. కాతకు వచ్చిన మామిడి కాయలు రాలిపోయి కిందపడ్డాయి.

