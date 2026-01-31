Hebah Patel Glamour Photos: టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు సెన్సేషన్ సృష్టించిన ఈ అమ్మడు, ఇప్పుడు ఒక సరైన హిట్ కోసం కళ్లల్లో వత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తోంది. వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నా, అదృష్టం మాత్రం ఈ భామను ఊరిస్తూనే ఉంది. ఆమె ఎవరో కాదు.. 'కుమారి' హెబ్బా పటేల్.
తెలుగులో 'అలా ఎలా' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన హెబ్బా, ఆ తర్వాత సుకుమార్ కథ అందించిన 'కుమారి 21F'తో టాలీవుడ్ను ఒక ఊపు ఊపేసింది. ఆ సినిమా ఇచ్చిన క్రేజ్తో కుర్రకారుకు డ్రీమ్ గర్ల్గా మారిపోయింది. బోల్డ్ నటనతో పాటు అభినయంతోనూ మెప్పించి, స్టార్ హీరోయిన్ అవుతుందని అందరూ ఊహించారు.
కెరీర్ ప్రారంభంలో స్పీడ్ చూపించిన ఈ చిన్నది ఇప్పటివరకు సుమారు 12 సినిమాల్లో నటించింది. అయితే, అందులో సక్సెస్ రేటు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. కేవలం నాలుగు సినిమాలు మాత్రమే బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించాయి. మిగిలిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడటంతో ఈ భామ రేసులో వెనుకబడిపోయింది.
హీరోయిన్గా అవకాశాలు తగ్గుతున్న తరుణంలో స్పెషల్ సాంగ్స్ చేయడానికి కూడా హెబ్బా వెనుకాడలేదు. కానీ, ఆ పాటలు కూడా ఆమె కెరీర్కు ఆశించినంత మైలేజ్ ఇవ్వలేకపోయాయి. ఇటీవలే 'ఓదెల 2' వంటి సినిమాలతో మళ్లీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది.
సినిమా ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హెబ్బా పటేల్ ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లోనే ఉంటుంది. తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లతో దర్శక నిర్మాతలను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. లేటెస్ట్ ఫోటోల్లో హెబ్బా చూపిస్తున్న గ్లామర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ కుర్రకారుకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.
ఒక్క సాలిడ్ హిట్ పడితే హెబ్బా మళ్లీ ఫామ్ లోకి రావడం ఖాయం. ఆ ఒక్క ఛాన్స్ కోసం ఈ బ్యూటీ తన గ్లామర్ అండ్ టాలెంట్ ను నమ్ముకుని పోరాడుతోంది. మరి రాబోయే సినిమాలైనా ఈ 'కుమారి'కి కలిసి వస్తాయో లేదో చూడాలి.