Hebah Patel New Movie: హెబ్బా పటేల్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. కుమారి 21 ఎఫ్ సినిమాతో ఓవర్ నైట్లో స్టార్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఈ బ్యూటీకి క్రేజీ ఆఫర్స్ కూడా క్యూ కట్టాయి. కానీ స్టార్డమ్ మాత్రం తెచ్చుకోలేకపోయింది. తాజాగా 'ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3' అనే సినిమాతో మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది.
కుమారి 21 ఎఫ్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్. ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలు చేసినప్పటికీ కుమారి 21 ఎఫ్ లాంటి హిట్ మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఆఫర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి ఈ అమ్మడికి. దాంతో సెకండ్ హీరోయిన్గా కూడా చేసింది. అయినా పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు. పలు సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్లో నటించి మెప్పించింది. అయినా కూడా అంతగా గుర్తింపు తెచ్చుకోలేదు ఈ భామ.
తాజాగా అర్జున్ ఆర్ట్స్ సమర్పణలో చిత్రాలయ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీలక్ష్మీ.ఎం నిర్మాతగా ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3 రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమాకి ‘దర్జా’ ఫేమ్ మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో హెబ్బా పటేల్ హీరోయిన్గా నటిస్తుంది.
ఈ మూవీని మేకర్లు తాజాగా ప్రకటించారు. ఎమోషన్, కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జానర్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో రాబోతోన్న ఈ సినిమాని భారీ ఎత్తున రూపొందించబోతోన్నారు. ఈ మేరకు నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక బృందానికి సంబంధించిన వివరాల్ని ప్రకటించారు.
‘దర్జా’ మూవీతో అందరినీ మెప్పించిన మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) ఈ మూవీకి స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించనున్నారు. ఆడియెన్స్కి కొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్లతో ఆకట్టుకునే దర్శకుడు మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) ఈ సారి ఓ కొత్త కాన్సెప్ట్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోన్నాడు.
ఇక ఈ సినిమాకి మాటలు, పాటల్ని భాష్యశ్రీ అందించనున్నారు. కేవీఆర్ అడిషనల్ స్క్రీన్ ప్లేని రాశారు. ఎం. సమీర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూర్చనున్నారు. విష్ణు పానికర్ కెమెరామెన్గా పని చేయనున్నారు. మిగిలిన వివరాల్ని చిత్రయూనిట్ త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.