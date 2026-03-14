English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Hebah Patel: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన హెబ్బా పటేల్‌.. సైలెంట్‌గా దూసుకెళ్తున్న బ్యూటీ..!

Hebah Patel New Movie: హెబ్బా పటేల్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. కుమారి 21 ఎఫ్ సినిమాతో ఓవర్ నైట్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఈ బ్యూటీకి క్రేజీ ఆఫర్స్ కూడా క్యూ కట్టాయి. కానీ స్టార్‌డమ్ మాత్రం తెచ్చుకోలేకపోయింది. తాజాగా 'ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3' అనే సినిమాతో మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది. 
 
1 /5

కుమారి 21 ఎఫ్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్. ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలు చేసినప్పటికీ కుమారి 21 ఎఫ్ లాంటి హిట్ మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఆఫర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి ఈ అమ్మడికి. దాంతో సెకండ్ హీరోయిన్‌గా కూడా చేసింది. అయినా పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు. పలు సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్‌లో నటించి మెప్పించింది. అయినా కూడా అంతగా గుర్తింపు తెచ్చుకోలేదు ఈ భామ.

2 /5

తాజాగా అర్జున్ ఆర్ట్స్ సమర్పణలో చిత్రాలయ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీలక్ష్మీ.ఎం నిర్మాతగా ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3 రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమాకి ‘దర్జా’ ఫేమ్ మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో హెబ్బా పటేల్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.   

3 /5

ఈ మూవీని మేకర్లు తాజాగా ప్రకటించారు. ఎమోషన్, కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జానర్‌లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో రాబోతోన్న ఈ సినిమాని భారీ ఎత్తున రూపొందించబోతోన్నారు. ఈ మేరకు నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక బృందానికి సంబంధించిన వివరాల్ని ప్రకటించారు.  

4 /5

‘దర్జా’ మూవీతో అందరినీ మెప్పించిన మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) ఈ మూవీకి స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించనున్నారు. ఆడియెన్స్‌కి కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్‌లతో ఆకట్టుకునే దర్శకుడు మ్యాక్ (సలీం మాలిక్) ఈ సారి ఓ కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోన్నాడు.   

5 /5

ఇక ఈ సినిమాకి మాటలు, పాటల్ని భాష్యశ్రీ అందించనున్నారు. కేవీఆర్ అడిషనల్ స్క్రీన్ ప్లేని రాశారు. ఎం. సమీర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూర్చనున్నారు. విష్ణు పానికర్ కెమెరామెన్‌గా పని చేయనున్నారు. మిగిలిన వివరాల్ని చిత్రయూనిట్ త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.  

Next Gallery

