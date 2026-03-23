Hema Daughter Marriage: హేమ కూతురితో..స్టార్ హీరో కొడుకు పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచ్చిన నటి..!

Actress Hema : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటి హేమకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా, కామెడీ పాత్రల్లో ఆమె ఎంతో కాలంగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. సహజమైన నటనతో పాటు, తన అభిప్రాయాలను నేరుగా చెప్పే స్వభావం వల్ల కూడా ఆమె తరచూ వార్తల్లో ఉంటారు.
 
ఇటీవల ఆమె తన కూతురు ఈషా పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలపై స్పందించారు. చాలా రోజులుగా ఈషా ఒక స్టార్ హీరో ఇంటికి కోడలు అవుతుందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఈ విషయంపై హేమ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, “నా కూతురు వయసు ఇప్పుడే 24 సంవత్సరాలు. ఇంత త్వరగా పెళ్లి గురించి ఆలోచించడం లేదు. కనీసం 25 లేదా 26 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాతే పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తాను” అని చెప్పారు. దీంతో వస్తున్న రూమర్స్‌కు చెక్ పడింది.

పెళ్లి ఇండస్ట్రీలోనే చేస్తారా లేక బయటివారితో చేస్తారా అనే ప్రశ్నకు కూడా ఆమె స్పష్టంగా స్పందించారు. “మంచి వ్యక్తి అయితే చాలు. ఇండస్ట్రీలో అయినా, బయట అయినా నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు” అని చెప్పారు. తన కూతురు సంతోషమే తనకు ముఖ్యమని తెలిపారు.  

ఇక ఈషా గురించి మాట్లాడుతూ, ఆమె ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తోందని చెప్పారు. రోజూ సాధారణంగా ఆటోలోనే ఆఫీసుకు వెళ్లి వస్తుందని తెలిపారు. జీవితం ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఉద్యోగం అవసరమని భావించి తానే ప్రోత్సహించానని చెప్పారు. ఇంటి పనుల్లో కూడా ఈషా చురుకుగా ఉంటుందని, తాను షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు వంట కూడా చేసి పంపించేదని తెలిపారు.

తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న కొన్ని వార్తల గురించి కూడా హేమ మాట్లాడారు. భర్తతో విడిపోయారనే వార్తలను ఆమె ఖండించారు. “మాకు పెళ్లై 25 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఆయన ఎప్పుడూ నాకు సపోర్ట్‌గా ఉంటారు” అని చెప్పారు. ఆయన పబ్లిక్ ఈవెంట్స్‌కు రాకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా కనిపించరని వివరించారు.

సినీ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఇంకా నటనపై తనకు ఆసక్తి తగ్గలేదని హేమ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కొత్త రకాల పాత్రలు, ముఖ్యంగా నెగటివ్ రోల్స్ కూడా చేయాలని ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. మంచి అవకాశాలు వస్తే ఇంకా ఎక్కువగా నటించాలనే ఉద్దేశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

