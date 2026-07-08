/Senior Actress: ఎంత ఇచ్చినా తీసుకున్నా.. అందుకోసమే పనిచేశా.. సీనియర్ స్టార్ నటి షాకింగ్ నిజం

Senior Actress:తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులతో పాటు బాలీవుడ్ అభిమానులకు కూడా ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన నటి హేమా మాలిని తాజాగా తన సినీ జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా తాను ఒకప్పుడు బాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న హీరోయిన్ అనే ప్రచారాన్ని ఆమె పూర్తిగా ఖండించారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన హేమా మాలిని, తాను ఎప్పుడూ డబ్బు కోసం సినిమాలు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. సినిమా కథ నచ్చితే, మంచి పాత్ర ఉంటే చాలు నటించేదాన్నని తెలిపారు. నిర్మాతలు ఎంత పారితోషికం ఇస్తే అంతే స్వీకరించేదాన్నని, ఎప్పుడూ ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయలేదని చెప్పారు.
తన కెరీర్ ప్రారంభంలో నటీనటులకు ప్రస్తుతం ఇస్తున్నంత భారీ పారితోషికాలు ఉండేవి కావని ఆమె గుర్తు చేశారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో చాలా తక్కువ మొత్తాలే ఇచ్చేవారని, కానీ వాటిపై ఎలాంటి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయలేదన్నారు. తనకు సినిమాల ద్వారా వచ్చిన పేరు, అభిమానుల ప్రేమే అసలు సంపద అని హేమా మాలిని పేర్కొన్నారు.
తన పారితోషికానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను తన తల్లే చూసుకునేదని కూడా ఆమె వెల్లడించారు. నిర్మాతలు ఎంత ఇవ్వగలమని చెప్పినా తన తల్లి సంతోషంగా అంగీకరించేదని చెప్పారు. కవర్లో ఎంత మొత్తం ఇచ్చినా అదే తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లేవాళ్లమని ఆమె తెలిపారు. డబ్బు విషయంలో ఎప్పుడూ వాదనలు చేయలేదని చెప్పారు.
1968లో విడుదలైన 'సప్నో కా సౌదాగర్' సినిమాతో హేమా మాలిని సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 'సీతా ఔర్ గీతా', 'షోలే', 'డ్రీమ్ గర్ల్', 'సత్తే పే సత్తా', 'బాగ్బాన్' వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందారు. ఆమె అందం, అభినయం కారణంగా అభిమానులు ప్రేమగా 'డ్రీమ్ గర్ల్' అని పిలిచారు.
నటిగానే కాకుండా దర్శకురాలు, నిర్మాతగానూ హేమా మాలిని తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. అలాగే ప్రముఖ భరతనాట్య కళాకారిణిగా దేశ విదేశాల్లో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. భారత ప్రభుత్వం ఆమె కళా సేవలను గుర్తించి పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది.ప్రస్తుతం హేమా మాలిని రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా కొనసాగుతూ ప్రజాసేవలో భాగమవుతున్నారు. తాజాగా ఆమె చేసిన పారితోషికం వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.