Top-5 Business Ideas: ఈ రోజుల్లో ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే సైడ్ ఇన్ కమ్ కోసం చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించడం కేవలం అదనపు డబ్బు సంపాదించే మార్గం మాత్రమే కాదు.. మీ ప్రతిభను బయట పెట్టడంతోపాటు మీ అభిమాన రంగంలో ముందుకు సాగడానికి మంచి వేదికగా మారుతుంది. అంతేకాదు భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక రక్షణగా ఉంటుంది. ఫ్రీలాన్సింగ్, ఆన్లైన్ బోధన, హోమ్ ఫుడ్ బిజినెస్ వంటి అనేక అవకాశాలు తక్కువ పెట్టుబడితోనే ప్రారంభించవచ్చు.
విద్యాసంస్థల పరిసరాల్లో స్టేషనరీ, పుస్తకాల షాప్లు ఎప్పటికీ లాభం ఇస్తాయి. కార్యాలయ ప్రాంతాలు, బిజీ మార్కెట్లలో టీ, స్నాక్స్ స్టాళ్లు మంచి ఆదాయం తెస్తాయి. కాస్మొటిక్స్, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అమ్మే షాపులకు మహిళలు, యువత నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తుంది. ఏ చిన్న వ్యాపారానికైనా కస్టమర్ నమ్మకం అత్యంత కీలకం. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు, నిజాయితీతో కూడిన సేవ అందించినప్పుడు కస్టమర్లు తిరిగి రావడం మాత్రమే కాదు.. మరిన్ని మందిని కూడా తీసుకువస్తారు. నోటిమాట ప్రచారం చిన్న వ్యాపారాల బలమే.
టీ వ్యాపారం ఏ కాలంలోనైనా నడుస్తుంది. వర్షాలు, చలికాలంలో డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుంది. పట్టణం, నగరం, గ్రామాలు ఎక్కడైనా చాయ్కి డిమాండ్ తగ్గదు. అందుకే చాలా మంది యువత చిన్న టీ స్టాల్లను, లేదా అప్గ్రేడ్ చేసి టీ కేఫ్లను ప్రారంభించి మంచి లాభాలు పొందుతున్నారు. ఒక చిన్న టీ స్టాల్ను సుమారు రూ.5,000తోనే ప్రారంభించవచ్చు. స్టాల్, పాత్రలు, స్టవ్, పాలు, టీ పొడి, చక్కెర వంటి అవసరమైనవి చాలు. దీన్ని టీ కేఫ్గా మార్చాలనుకుంటే పెట్టుబడి రూ.1 లక్ష వరకు ఉంటుంది.
సాంప్రదాయ స్వీట్లు, పిండివంటలను అమ్మే హోమ్ ఫుడ్స్ తరహా దుకాణం నేటి పరిస్థితుల్లో మంచి అవకాశంగా మారింది. పెద్ద నగరాల్లో లభించే స్వీట్లు ఎక్కువగా మార్వాడి లేదా రాజస్థానీ రుచులకే పరిమితమవుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల అసలు గ్రామీణ రుచులు మాత్రం అందుబాటులో ఉండవు. మీరు కాజా, పూతరేకులు, పాలకోవా, బందర్లడ్డూ, అలాగే తెలంగాణ సకినాలు, సర్వపిండి, కట్టెగారెలు వంటి సాంప్రదాయ వంటకాలను అందుబాటులో ఉంచితే, కస్టమర్ల ఆకర్షణ దాదాపు ఖాయం. ఇందుకోసం ఒక షాప్, అలాగే ఒక వేరు కిచెన్ అవసరం ఉంటుంది. పెట్టుబడి సుమారు రూ.2 లక్షల నుండి రూ. 5 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఇంటి వద్దే హోమ్ బేకరీ లేదా కేక్ బిజినెస్ ప్రారంభించడం కూడా మంచి ఆప్షన్. కేకులు, బిస్కెట్లు, పేస్ట్రీలు ఏ సమయంలోనైనా డిమాండ్ ఉన్న ఉత్పత్తులు. ఓవెన్, మిక్సర్ వంటి పరికరాలతో చిన్నగా ప్రారంభించి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుంటూ నెలకు రూ.20,000 నుండి రూ. 60,000 వరకు సంపాదించవచ్చు.
హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ, హోమ్ డెకర్ ఐటమ్స్ తయారు చేసి అమ్మడం కూడా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించదగిన వ్యాపారం. అమెజాన్, మేషో, ఎట్సీ లాంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో ఉంచితే నెలకు రూ. 15,000 నుండి రూ. 40,000 వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
టైలరింగ్ లేదా బొటిక్ వ్యాపారం మహిళలకు మంచి అవకాశంగా మారుతుంది.తక్కువ బడ్జెతో ప్రారంభించి బ్లౌజులు, కస్టమ్ డిజైన్ డ్రెస్సులు, కిడ్స్ వేర్ వంటి వాటితో మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. నెలకు సుమారు రూ. 20,000 నుండి రూ. 70,000 వరకు సంపాదించవచ్చు.
ఇటీవల చిన్న పట్టణాలు, కళాశాలలు, బస్ స్టాండ్లు, సినిమా థియేటర్ ప్రాంతాల్లో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ స్టాల్స్ కూడా మంచి ఆదాయ వనరులుగా మారాయి. యువత ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ను చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. చిన్న స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి రోజువారి లాభం పొందొచ్చు.