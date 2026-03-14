Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!

Rs 20 notes ATM: ఇప్పటి కాలంలో చాలా మంది డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం వంటి యాప్ల ద్వారా చెల్లింపులు చేయడం సాధారణమైంది. అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో నగదు అవసరం అవుతుంది. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న కొనుగోళ్లకు చిల్లర నోట్లు అవసరం అవుతాయి.
ప్రస్తుతం చాలా ఏటీఎంలలో ఎక్కువగా రూ.500 నోట్లు మాత్రమే వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల రూ.200 లేదా రూ.100 నోట్లు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో రూ.500 నోటుకు చిల్లర దొరకక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చిన్న దుకాణాలు, బస్సులు లేదా చిన్న వ్యాపారాల దగ్గర చిల్లర లేకపోవడం వల్ల సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఏటీఎంల ద్వారా రూ.10, రూ.20, రూ.50 వంటి చిన్న నోట్లు కూడా పొందేలా ప్రత్యేక యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరి పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ దేశంలో చిన్న నోట్ల కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే రూ.10, రూ.20, రూ.50 నోట్లు సరిపడా సంఖ్యలో చలామణిలో ఉన్నాయని చెప్పారు.
అయితే పాత ఏటీఎం యంత్రాలు చిన్న నోట్లు ఇవ్వడానికి అనుకూలంగా తయారు చేయలేదని ఆయన తెలిపారు. అందుకే ఇప్పుడు కొత్త విధానాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా “స్మాల్ వాల్యూ డిస్పెన్సర్లు” అనే ప్రత్యేక ఏటీఎంలను పరీక్షిస్తున్నారు.
ఈ యంత్రాల ద్వారా ప్రజలు నేరుగా చిన్న నోట్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు రూ.100 లేదా రూ.200 తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు రూ.10, రూ.20 లేదా రూ.50 నోట్ల రూపంలో డబ్బు పొందవచ్చు. దీంతో చిల్లర సమస్య చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి 26 వరకు రూ.10 నోట్లను సుమారు 439.4 కోట్లు, రూ.20 నోట్లను 193.7 కోట్లు, రూ.50 నోట్లను 130.3 కోట్లు సరఫరా చేశారు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం ప్రజల అవసరాన్ని బట్టి వివిధ విలువల నోట్ల ముద్రణను నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే నోట్లతో పాటు నాణేలు కూడా చలామణిలో ఉంచి చిన్న విలువల లావాదేవీలకు సహాయం చేస్తుంది. డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరుగుతున్నప్పటికీ నగదు అవసరం పూర్తిగా తగ్గలేదు. అందుకే ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు చిన్న నోట్లు ఇచ్చే ఏటీఎంలను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే భవిష్యత్తులో ఏటీఎం నుంచి చిల్లర తీసుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది. దీంతో రోజువారీ లావాదేవీల్లో ప్రజలకు పెద్దగా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.