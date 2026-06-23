Trisha Vijay: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడు, ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్న విజయ్, స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి వారి గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. త్రిష ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ను అన్ఫాలో చేసిందనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే దీని వెనక మరో పెద్ద నిజం దాగివుంది.
విజయ్, త్రిష కలిసి అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఉందని అందరికీ తెలుసు. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరి గురించి పలు రకాల ప్రచారాలు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి కూడా తరచూ ఊహాగానాలు వస్తుంటాయి.
ఇటీవల కొందరు నెటిజన్లు త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో విజయ్ను ఫాలో అవడం లేదని గుర్తించారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా చర్చ మొదలైంది. ఇద్దరి మధ్య ఏమైనా విభేదాలు వచ్చాయా? అనే ప్రశ్నలు వినిపించాయి. కొందరు అయితే వారి మధ్య ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతున్న సంబంధానికి ఇది ముగింపు కావచ్చని కూడా కామెంట్లు చేశారు.
అయితే తమిళ మీడియా కథనాల ప్రకారం ఈ వార్తల్లో కొత్తగా జరిగింది ఏమీ లేదని తెలుస్తోంది. త్రిష ఇటీవల విజయ్ను అన్ఫాలో చేయలేదని, ఈ ఏడాది మార్చి నెలలోనే అన్ఫాలో చేసిందని సమాచారం. అందువల్ల దీనికి విజయ్ పుట్టినరోజు లేదా ఇటీవల జరిగిన ఏ సంఘటనతోనూ సంబంధం లేదని చెబుతున్నారు.
విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పకపోవడంతో ఈ ప్రచారం మరింత పెరిగింది. అదే సమయంలో విజయ్ కుటుంబ జీవితం గురించి కూడా పలు వార్తలు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చలు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అనవసరమైన విమర్శలు, ట్రోలింగ్ను దూరం పెట్టేందుకు త్రిష ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అయితే ఈ వ్యవహారంపై విజయ్ గానీ, త్రిష గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అందువల్ల అసలు కారణం ఏమిటన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. ప్రస్తుతం విజయ్ తన రాజకీయ ప్రయాణంపై దృష్టి సారించగా, త్రిష వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఊహాగానాలను నిజమని నమ్మకపోవడమే మంచిదని సినీ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.