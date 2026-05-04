Trisha in Vijay House: రెండు గంటల తర్వాత విజయ్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన త్రిష .. ఏం చెప్పిందంటే..!

Trisha in Vijay House:తమిళ సినీ ప్రపంచంలో స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న త్రిష కృష్ణన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రముఖ నటుడు, అలాగే టీవీకే పార్టీ అధినేత అయిన విజయ్ ఇంటికి ఆమె వెళ్లడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తిరుమలకు వెళ్లిన త్రిష, అక్కడి నుంచి వెంటనే విజయ్ ఇంటికి వెళ్ళింది.
సోమవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి త్రిష చేరుకున్నారు. తెల్ల కారు లో వచ్చిన ఆమె, మీడియాకు చిన్నగా నవ్వుతూ లోపలికి వెళ్లారు. అప్పటికి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల లెక్కింపు ప్రారంభమై, విజయ్ పార్టీ మంచి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
త్రిష దాదాపు ఒకటి నుండి రెండు గంటల వరకు విజయ్ ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఇద్దరూ ఏమి మాట్లాడుకున్నారు అనే విషయంపై అధికారిక సమాచారం బయటకు రాలేదు. కానీ రాజకీయ పరిస్థితులు, ఎన్నికల ఫలితాలు, అలాగే వ్యక్తిగత విషయాలపై చర్చ జరిగి ఉండొచ్చని పలువురు భావిస్తున్నారు.
తర్వాత త్రిష బయటకు రాగానే, అక్కడ ఉన్న మీడియా ప్రతినిధులు ఆమెను ప్రశ్నలతో చుట్టుముట్టారు. అయితే ఆమె ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా కేవలం చిరునవ్వుతో స్పందించారు. ముఖ్యంగా, ఆమె చేతితో విక్టరీ సింబల్ చూపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇంకా ఒక ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, అదే రోజు ఉదయం త్రిష తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుపతికి వెళ్లి స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు. అక్కడ పూజలు చేసిన తర్వాత నేరుగా చెన్నైకి వచ్చి విజయ్ను కలవడం జరిగింది.
ప్రస్తుతం విజయ్ పార్టీ పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ వంటి స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండటం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో త్రిష సందర్శన రాజకీయంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.