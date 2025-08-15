BSNL Freedom Offer: భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) తమ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించింది. ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా తమ యూజర్ల కోసం కేవలం ఒక్క రూపాయికే ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇంకా BSNL ప్రకటించిన మిగతా బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
BSNL కస్టమర్లకు శుభవార్త. 2025 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా BSNL కేవలం రూ.1 ధరతో ఫ్రీడమ్ ఆఫర్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ వంటి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అంతేకాదు, దేశవ్యాప్తంగా రోమింగ్ సేవలు కూడా లభిస్తాయి.
ఇది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అతి తక్కువ ధర ప్లాన్లలో ఒకటి. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ను BSNL తమ ఎక్స్ హ్యాండిల్ ద్వారా ప్రకటించింది. అయితే ఈ ప్లాన్ కొందరు వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
BSNL తన రూ.1 ఆజాదీ కా ప్లాన్ కేవలం కొత్త వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆఫర్ను పొందాలనుకునే వారు ఆగస్టు 1 నుంచి ఆగస్టు 31 మధ్య కొత్త BSNL సిమ్ కార్డు కొనుగోలు చేయాలి. కేవలం రూ.1 రీఛార్జ్తో ఈ ప్లాన్ దేశంలోని అన్ని టెలికాం సర్కిల్లలో అందుబాటులో ఉంది.
BSNL కేవలం రూ.1 ధరతో ఆజాదీ కా ప్లాన్ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 2 జీబీ డేటా, రోజూ అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలను ఉచిత సిమ్తో అందిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ను పొందాలనుకునే వారు సమీపంలోని BSNL కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా రిటైలర్ వద్ద కొత్త సిమ్ కొనుగోలు చేయవచ్చు.
BSNL కొన్ని ఆకర్షణీయమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. రూ.599 ప్లాన్తో ప్రతిరోజూ 3 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి. ఈ ప్లాన్ 84 రోజులపాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. అలాగే రూ.347 ప్లాన్తో ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSలు 54 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్లు వినియోగదారులకు ఎక్కువ డేటా, కాలింగ్ సౌకర్యంతో సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి.