Aadi Saikumar: పండంటి మగబిడ్డకి జన్మనిచ్చిన హీరో ఆది సాయికుమార్ భార్య అరుణ

Aadi Saikumar Welcomes His Second Child: టాలీవుడ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ మరోసారి తండ్రయ్యాడు. ఆయన సతీమణి అరుణ జనవరి 2న పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనించింది. దీంతో నటుడు సాయి కుమార్ ఇంట సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఈ న్యూస్ తెలియడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా హీరో ఆది సాయికుమార్కి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు నెటిజన్స్.
ప్రేమ కావాలి సినిమాతో సినీ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరో ఆది.. మొదటి సినిమాతోనే సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు. యాక్టింగ్, డ్యాన్స్తో ఎంతో మెప్పించిన ఆదికి.. ఆ సినిమా తర్వాత పెద్ద హిట్స్ అయితే రాలేదు.
చాలా కాలంగా హిట్ కోసం చూస్తున్న ఆది సాయికుమార్కి రీసెంట్గా శంబాలా సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ పడింది. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అయిన అరుణతో ఆది సాయికుమార్ పెళ్లి 2014లో జరిగింది. ఈ కపుల్ రీసెంట్గానే తమ 13వ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
ఈ జంటకి ఒక పాప కూడా ఉంది. పాప పేరు అయానా. అయితే రీసెంట్గా హిట్ కొట్టి, ఫుల్ జోష్లో ఉన్న ఆది ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆది భార్య అరుణ శుక్రవారం, జనవరి 2న పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ న్యూస్ నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇక ఈ గుడ్ న్యూస్ విన్న నెటిజన్లు, ఆది సాయికుమార్ ఫ్యాన్స్.. డబుల్ సెలబ్రేషన్స్, కంగ్రాట్యులేషన్స్, వారసుడొచ్చాడంటూ తమ బెస్ట్ విషెస్ని తెలియజేస్తున్నారు.
శంబాలతో దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత హిట్టు కొట్టాడు ఆది. ఈ సక్సెస్తో మళ్లీ హీరోగా బిజీ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం హస్య మూవీస్లో ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఇటీవలే సందీప్ కిషన్ కూడా తన బ్యానర్లో ఆది ఓ సినిమా చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఆది హీరోగా నటించిన ఇన్స్పెక్టర్ యుగంధర్ రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది.