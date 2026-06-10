/Balakrishna Net Worth: బాలకృష్ణ ఆస్తుల చిట్టా ఎంతో తెలుసా..! మరి ఇంత తక్కువా.. !!

Balakrishna Assets Value: నందమూరి బాలకృష్ణ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్ నట వారసుడిగా .. తన తరంలో అగ్ర కథానాయకుడిగా టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో అభిమానుల చేత గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
NBK Net Worth: 1974లో తండ్రి ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వం వహిస్తూ నిర్మించిన ‘తాతమ్మ కల’ అనే సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. ఈ సినిమాలో తాతమ్మ కలను నెరవేర్చే ముని మనవడు బాలకృష్ణ పాత్రలో టైటిల్ రోల్కు సార్ధకత చేకూర్చారు. తొలి సినిమా నుంచి మహారథి వరకు దాదాపు పదికి పైగా చిత్రాల్లో తన సొంత పేరుతో తెరపై నటించిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు బాలకృష్ణ.
దాదాపు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఓ నట వారసుడిగా అడుగుపెట్టి 52 యేళ్లుగా హీరోగా అలరించిన కథానాయకులు ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరు. గతేడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం బాలకృష్ణ సినీ రంగంతో పాటు బసవ తారకం కాన్సర్ ఆసుపత్రి చైర్మన్గా.. హిందూపుర్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే.. మరోవైపు సినిమాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు 60 పైబడిన వయసులో వరుస హిట్స్తో చెలరేగిపోతున్న సీనియర్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
అంతేకాదు సీనియర్ హీరోల్లో వరుసగా 5 రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన సినిమాలతో పాటు అమెరికన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర 1 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన 6 చిత్రాలున్న సీనియర్ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
ఇక బాలకృష్ణ తన తండ్రి నుంచి ఆస్తులతో పాటు సినిమాల ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తుల విషయానికొస్తే.. బాలయ్య నికర ఆస్తుల విలువ రూ. 81 కోట్ల 63 లక్షలుగా ఉన్నట్టు 2024 ఎన్నికల అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. ఆయన భార్య వసుంధర ఆస్తుల విలువ రూ. 140 కోట్ల 38 లక్షల 83 వేలుగా ఉన్నట్టు చూపించారు. కుమారుడు మోక్షజ్ఞ ఆస్తుల విలువ రూ. 58 కోట్ల 63 లక్షల 66 వేలుగా చూపించారు.
తనకు రూ. 9 కోట్ల 9 లక్షల 22 వేలు అప్పులున్నట్లు బాలయ్య తన ఎన్నికల ప్రమాణ పత్రంలో పేర్కొన్నారు. భార్య వసుంధరకు రూ. 3 కోట్ల 83 లక్షల 98 వేలు అప్పులున్నట్లు చూపించారు. మొత్తంగా అధికారికంగా ఈయన భార్య, పిల్లల పేరు మీదున్న ఆస్తులను లెక్క వేస్తే రూ. 270 కోట్ల వరకు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇంత స్టార్ డమ్ ఉన్న హీరోకు ఈ ఆస్తుల విలువ చాలా తక్కువే.
మొన్న మొన్న సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి హీరోలకు కూడా వేల కోట్ల వరకు ఆస్తులున్నాయి. కానీ బాలయ్యకు మాత్రం రూ. 270 కోట్ల ఉమ్మడి ఆస్తి ఉంది.వ్యక్తిగతంగా రూ. 80 కోట్లు మాత్రమే. అయితే అనధికారికంగా ఈయన ఆస్తులు వేల కోట్ల వరకు ఉన్నాయనే టాక్ కూడా ఉంది. ఏది ఏమైనా ఇపుడున్న హీరోలతో పోలిస్తే.. బాలయ్య ఆస్తుల నికర విలువ చాలా తక్కువే అని చెప్పాలి.