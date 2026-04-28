Vishnupriya Bhimeneni: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరోతో విష్ణుప్రియ ప్రేమాయణం..క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!

Vishnupriya Bhimeneni:టాలీవుడ్‌లో సీనియర్ నటుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన జేడీ చక్రవర్తి గురించి ఈ మధ్య రోజుల్లో కొన్ని పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ భీమినేని తో ఆయనకు సంబంధం ఉందని, ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు వినిపించాయి. ఈ వార్తలపై తాజాగా జేడీ చక్రవర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
స్టార్ నటుడు జేబీ చక్రవర్తికి కనీసం 50 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అయినా ఎన్నో రోజులు తెలుగులో స్టార్ హీరోగా కొనసాగారు. ఈ మధ్య క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు విష్ణు ప్రియాతో సంబంధం ఉంది అన్న వార్తలు గట్టిగా వినిపించాయి. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయంపై ప్రశ్నించగా, ఆయన స్పష్టంగా స్పందించారు. విష్ణుప్రియ తన శిష్యురాలని, తమ మధ్య ఉన్నది గురు-శిష్యుల సంబంధం మాత్రమేనని చెప్పారు. “ఆమె నాకు చాలా గౌరవం ఇస్తుంది. నేను ఫోన్ చేస్తే ‘గురువుగారు’ అని మాట్లాడుతుంది. అలాంటి సంబంధాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం సరికాదు” అని తెలిపారు.  

ఇటీవల విష్ణుప్రియ పేరు కొన్ని వివాదాల్లో కూడా వినిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియా కంటెంట్, ప్రమోషన్స్ విషయంలో ఆమెపై విమర్శలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ విషయాలపై తనకు సంబంధం లేదని జేడీ స్పష్టం చేశారు. “ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం ఆమెది. నేను చెప్పే స్థితిలో లేను. ఆమెతో నేను మాట్లాడేది తత్వశాస్త్రం, జీవితం గురించి మాత్రమే” అని అన్నారు.  

గురు-శిష్య సంబంధం అంటే ఏమిటో కూడా ఆయన వివరించారు. గురువు అంటే కేవలం పాఠాలు చెప్పేవాడు మాత్రమే కాదు, మంచి విలువలు నేర్పేవాడని చెప్పారు. ఆ బంధాన్ని గౌరవంగా చూడాలని సూచించారు. గురువును గౌరవించడం అనేది సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, అది మన సంస్కృతిలో భాగమని అన్నారు.  

విష్ణుప్రియ గురించి మాట్లాడుతూ, ఆమెకు మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయని, ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి ఉందని చెప్పారు. “ఆమె చాలా జ్ఞానం ఉన్న అమ్మాయి. అందుకే నేను ఆమెను శిష్యురాలిగా భావిస్తున్నాను” అని తెలిపారు.  

ఇక జేడీ చక్రవర్తి ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. చాలా కాలం తర్వాత ఆయన మళ్లీ తెరపై కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటారా అన్నది చూడాలి.

