Manchu Vishnu: కలెక్షన్ కింగ్, విలక్షణ నటుడు మోహన్ బాబు వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మంచు విష్ణు. ఇటీవల కన్నప్ప సినిమాతో డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు విష్ణు. కన్నప్ప సినిమాలో అద్భుతమైన నటనను కనబర్చిన విష్ణు.. తాజాగా తమ ఫ్యామిలీతో దీపావళి సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. నలుగురు పిల్లలతో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. ఆ ఫొటోల్లో ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. మీరు కూడా ఆ పిక్స్పై ఓ లుక్కేయండి..
ఇక మంచు విష్ణు సినిమాల విషయానికొస్తే.. డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘కన్నప్ప’ తర్వాత మరో డేరింగ్ స్టెప్ తీసుకున్నారు. మైక్రో డ్రామాలతో విష్ణు మిరాకిల్స్ చేయాలనీ ఫిక్స్ అయ్యారట. 3 నుంచి 7 నిమిషాల వ్యవధితో సాగే ఈ మైక్రో డ్రామా ఎపిసోడ్స్ని.. సాధారణ రీల్స్ మాదిరిగా కాకుండా, పూర్తి స్థాయి నిర్మాణం, ప్రొఫెషనల్ డైరెక్షన్, ఎఫెక్టివ్ స్టోరీ, నెరేషన్తో రూపొందించనున్నారట విష్ణు.
కుటుంబమంతా సేమ్ అవుట్ఫిట్స్తో ఉన్న ఆ ఫొటోలు.. వారి ఫ్యాన్స్ని, నెటిజన్లని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పండగ కళ అంతా మీ ఇంట్లోనే ఉందంటూ.. నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా ఫ్యామిలీ అంతా ఒక్కచోటే గ్యాదర్ అయి.. సందడి చేశారు. మంచు విష్ణు, విరానికలు.. మోహన్ బాబు ఆయన భార్య నిర్మలతో.. అలాగే పిల్లలతో కలిసి దిగిన ఫొటోలు అందరినీ ఫిదా చేస్తున్నాయి.
విష్ణు, విరానిక జంటకి మొదట కవలలు అరియానా, వివియానా జన్మించారు. ఆ తర్వాత కొడుకు అవ్రమ్ జన్మించగా.. చివరగా కూతురు ఐరా విద్యా పుట్టింది. ఈ నలుగురు పిల్లల ఫొటోలని విష్ణు భార్య విరానిక.. ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
మంచు విష్ణు.. కన్నప్పలో అద్భుతంగా నటించాడు. విలక్షణ నటుడు మోహన్ బాబు తనయుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన విష్ణు.. తనదైన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తున్నాడు. అయితే మంచు విష్ణుకి నలుగురు పిల్లలన్న సంగతి తెలిసిందే.