Nagarjuna on digital arrest incident: తన కుటుంబంలోని వ్యక్తి రెండు రోజుల పాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయ్యారని నాగార్జున చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు చైతు భార్య శోభిత ధూళిపాళ డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయ్యి ఉంటారంటూ కూడా కొంత మంది నెట్టింట వైరల్ చేశారు. దీంతో దీనిపై నాగార్జున అభిమానులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
గత కొన్ని ఏళ్లుగా సినిమా ఇండస్ట్రీని ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని ఎట్టకేలకు అతని భార్య ఇచ్చిన లీక్ లతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఇమ్మడి రవి పేరు మార్మోగిపోతుంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది రవికి సపోర్ట్ గా నిలుస్తు పోస్ట్ లు కూడా చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు నాగార్జున, చిరంజీవి, దిల్ రాజు, రాజమౌలీ తదితరులు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను కలిశారు. అంతే కాకుండా పోలీసుల్ని అభినందించారు. దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ కీలక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టారు. ఈ క్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్కు చెందిన వేలాది సినిమాలను ఇమ్మడి రవి పైరసీ చేసి.. దాదాపు రూ.20 కోట్లు కొల్లకొట్టాడన్నారు.
రూ.3 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని, మిగత అకౌంట్ లన్ని ఫ్రీజ్ చేశామన్నారు. మొత్తంగా ఈ పైరసీ ముసుగులో బెట్టింగ్ లకు కూడా పాల్పడుతు..అనేక మంది అమాయకుల ప్రాణాలు పోవడానికి కూడా ఈ సైట్ కారణమైందన్నారు. ఈ క్రమంలో సైబర్ మోసాలపై, ఐబొమ్మ పైరసీపై నాగార్జున సైతం మాట్లాడారు.
ఈ క్రమంలో నాగార్జున మాట్లాడుతూ.. ఐబొమ్మ పైరసీ వాళ్లు కోట్లలో దండుకున్నారన్నారు. వారు కేవలం రూ. 20 కోట్లు కాదని, ఇంకా భారీగా డబ్బుల్ని కొల్లగొట్టారన్నారు. వారికి రూ. 20 కోట్లు కేవలం ఛేంజ్ మాత్రమేనన్నారు. అంతేకాకుండా.. గతంలో తన కుటుంబంతో కూడా ఒకరు రెండు రోజుల పాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయ్యారని మాట్లాడారు. నాగార్జునమాట్లాడుతూ.. ఆరు, ఏడు నెలల క్రితం తన కుటుంబంలోని వారు రెండు రోజుల పాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయ్యారని ఏ సైట్ లుకూడా ఊరికే సినిమాల్ని ప్రమోట్ చేయవన్నారు. ఒకవేళ ఏదైన కొత్త లింగ్ ఓపెన్ చేస్తే.. దానిలో మనఅన్ని వివరాలు.. కూడా సైబర్ మోసగాళ్లకు చిక్కుతున్నాయన్నారు.
దీని వెనక భారీ నెట్ వర్క్ పనిచేస్తుందన్నారు. తనకుటుంబంలోకి వ్యక్తి రెండు రోజులపాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయ్యారని, అదే విధంగా తాను మరల హైదరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించానని.. ఆతర్వాత వారు రంగంలోకి దిగగానే సైబర్ కేటుగాళ్లు మాయమైపోయారని, కనీసం వారిని ట్రెస్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైందన్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే సైబర్ నేరగాళ్లు ఏ స్థాయిలో పేట్రేగిపోయారో అర్థం చేసుకొవచ్చన్నారు. ఈ మిషన్ ను ఇంకా కొనసాగించాలని, దీన్ని గ్రౌండ్ లెవల్ నుంచి లేకుండా చేయాలని హైదరాబాద్ పోలీసుల్నిరిక్వెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో నాగార్జున చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారాయి. ఇక నాగార్జున వ్యాఖ్యల్ని బట్టి కొంత మంది నెటిజన్లు రంగంలోకి దిగారు.
చైతు భార్య శోభిత ధూళిపాళ డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురయిఉంటారని కొత్త రచ్చను తెరమీదకు తెచ్చారు. అందుకే శోభిత కొన్ని నెలల నుంచి చాలా డల్ గా ఉంటున్నారని, సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉండటంలేదని కొంత మంది ఏది పడితే నెట్టింట కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ వార్తలు కాస్త వైరల్ కావడంతో శొభిత నిజంగానే డిజిటల్ అరెస్ట్ కు గురైందా..?.. అన్న అంశం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై నాగార్జున అధికారికంగా రియాక్ట్ అయితేనే ఒక క్లారిటీ రానుంది. లేకుంటే ఇవన్ని యథాప్రకారం కూడా రూమర్స్ అని కొట్టిపారేయాలని మరికొంత మంది అక్కినేని అభిమానులు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.