Jr NTR: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Jr NTR Petition: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన వ్యక్తిగత హక్కులకు రక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కామర్స్ సైట్స్, సోషల్ మీడియాలో తన అనుమతి లేకుండా ఫోటో, పేరును వాడుకోకుండా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ.. ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కేవలం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాదు.. గ్లోబల్ స్థాయిలో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హీరో పేరు, ఇమేజ్ వినియోగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగింది. అలా తన ఇమేజ్ను ఉపయోగించుకుని అక్రమ లాభాలు పొందుతున్న సంస్థల చర్యలు నిరోధించాలని.. ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును కోరారు.
ఎన్టీఆర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సాయి దీపక్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కామర్స్ సైట్స్, సోషల్ మీడియా వేదికల్లో కంటెంట్.. ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిగత హక్కులను ఉల్లంఘించేలా ఉందని న్యాయవాది సాయి దీపక్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ మన్మీత్ ప్రీతమ్ సింగ్ అరోరా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పిటిషన్ను ఐటీ నిబంధనలు -2021 కింద ఈ-కామర్స్ వేదికలు, సోషల్ మీడియా కంపెనీలు ఫిర్యాదుగా పరిగణించాలని పేర్కొన్నారు. మూడు రోజులలోపు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 22కు వాయిదా వేశారు.
గతంలో ప్రముఖ నటులు చిరంజీవి, నాగార్జున కూడా ఇదే విధమైన రక్షణ కోరుతూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. తమ ఫొటోలు, పేర్లు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా ఇతరులు వినియోగించరాదని కోర్టు ద్వారా ఆదేశాలు పొందారు.
తాజాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఇదే తరహా రక్షణ కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. వాణిజ్య అంశాల్లో కూడా తన వ్యక్తిగత హక్కులను ఉల్లంఘించరాదని పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు.