  Prabhas: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌కి పండగే.. ఈసారి ట్రిపుల్ ధమాకా.. సోషల్ మీడియా బద్దలైపోవడం ఖాయం..!

Prabhas: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌కి పండగే.. ఈసారి ట్రిపుల్ ధమాకా.. సోషల్ మీడియా బద్దలైపోవడం ఖాయం..!

Hero Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు కోసం ఆయన ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆరోజు దేశవ్యాప్తంగా అదిరిపోయేలా సెలబ్రేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అందుకోసం ఇప్పటి నుంచే సన్నాహాలు మొదలుపెట్టేశారు కూడా. అయితే ఆ సెలబ్రేషన్స్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్‌కు చేర్చుతూ.. డార్లింగ్ తన ఫ్యాన్స్‌కి సూపర్ ట్రీట్ ఇవ్వనున్నాడట. అదేంటో తెలుసా..? తన అప్ కమింగ్ మూవీస్ అప్డేట్స్. 
డార్లింగ్‌ లేటెస్ట్ మూవీస్ నుంచి ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా మూడు సినిమాల అప్డేట్స్ ఆరోజు రానున్నాయి. అందులో మొదటిది రాజా సాబ్ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్. ఇటీవల దీనికి సంబంధించి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ కూడా హింట్ ఇచ్చాడు. ప్రభాస్ ఇంట్రోలో వచ్చే ఈ పాట నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉండబోతుందట.  

ఇక రెండవది, దర్శకుడు హను రాఘవాపుడితో చేస్తున్న సినిమా నుంచి రానుంది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ నేపధ్యంలో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి అప్డేట్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజున వస్తుంది అని దర్శకుడు హను ఇటీవలే ఒక ఫంక్షన్ లో చెప్పాడు. అది ఖచ్చితంగా టైటిల్ రివీలింగ్ అయ్యుంటుందని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అవుతున్నారు.   

ఇక మూడవది ఏంటంటే. బాహుబలి: ది ఎపిక్ అక్టోబర్ 31న విడుదల కానుంది. దీనికి సంబందించిన ఒక అప్డేట్ కూడా ప్రభాస్ బర్త్ డేన రానుంది అనే టాక్ నడుస్తోంది. దీంతో వరుసగా ప్రభాస్ సినిమాల నుంచి అప్డేట్స్ వస్తున్నాయని తెలియడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇలా ఒకేరోజు ఇన్ని అప్డేట్స్ వస్తుండటంతో ఆ ఆనందాన్ని ఆపుకోలేకపోతున్నారు.   

ఇక ఈ మూవీస్ కాకుండా.. మరో మూడు భారీ సినిమాలు చేస్తున్నాడు ప్రభాస్. అందులో ఒకటి సందీప్ రెడ్డి వంగాతో చేస్తున్న స్పిరిట్ ఉంది. రాజా సాబ్ రిలీజ్ తరువాత ఈ మూవీ షూటింగ్ స్టార్ట్ కానుంది. ఇక ప్రశాంత్ నీల్‌తో సలార్ 2 కూడా చేస్తున్నాడు ప్రభాస్. ఈ సినిమా 2026 ఎండింగ్‌లో మొదలుకానుంది.   

అంతేకాకుండా డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్‌తో కల్కి 2 మూవీ చేస్తున్నాడు ప్రభాస్. ఈ సినిమా 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలా మొత్తానికి ఆరు సినిమాలను ప్రస్తుతం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు ప్రభాస్. మరి ఇన్ని సినిమాల్లో ఏ సినిమా ఏ రేంజ్ హిట్ అవుతుందో చూడాలి.  

