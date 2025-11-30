Star Hero: 50 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా..?

Hero Randeep Hooda: తన అద్భుతమైన నటనతో బాలీవుడ్ లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు రణ్ దీప్ హుడా. రిస్క్, లవ్ కిచిడీ, జన్నత్ 2, హీరోయిన్, మర్డర్ 3, హైవే, సుల్తాన్, లవ్ ఆజ్ కల్, భాగీ 2 తదితర సినిమాల్లో.. హీరోగా, సహాయక నటుడిగా నటించాడు. తెలుగు సినిమా జాట్ లో కూడా విలన్ గా మెప్పించాడు రణ్ దీప్. అయితే తాజాగా తాను తండ్రి కాబోతున్నాడు ప్రకటించాడు ఈ 50 ఏళ్ల హీరో. తమ పెళ్లిరోజున ఈ గుడ్ న్యూస్ ను పంచుకున్నాడు.
రణ్ దీప్ హుడా.. ఈ నటుడి గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఎలాంటి క్యారెక్టర్ లోకి అయిన పరకాయ ప్రవేశం చేయగల అమేజింగ్ యాక్టర్. రెండేళ్ల క్రితం 47 వయసులో రణ్ దీప్ హుడా.. నటి లిన్ లైశ్రామ్ ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
అయితే సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు ఈ హీరో. తాను తండ్రి కాబోతున్నట్లు అనౌన్స్ చేశాడు. ప్రస్తుతం తన భార్య నటి లిన్ లైశ్రామ్ గర్భంతో ఉందని ప్రకటించాడు.
దీంతో ఈ దంపతుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. తన భార్యతో కలిసి చలి మంట కాచుకుంటున్న ఫొటోను షేర్ చేసిన రణ్దీప్ హుడా.. రెండేళ్ల ప్రయాణం, ఇప్పుడు మా ఇంట్లోకి ఓ బుజ్జి పాపాయి రాబోతోందని క్యాప్షన్ పెట్టాడు.
ప్రస్తుతం రణ్ దీప్ హుడా షేర్ చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. దీనిని చూసిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, నెటిజన్లు.. ఈ జంటకు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
రణ్ దీప్ హుడా భార్య లిన్ లైశ్రామ్ కూడా ఒక మంచి నటి. ఓం శాంతి ఓం, మేరీ కోమ్, ఉమ్రిక, రంగూన్ వంటి పలు సినిమాల్లో లిన్ లైశ్రామ్ నటించింది.