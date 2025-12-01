Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్

Ranveer Singh Sensational Comments: సెలబ్రిటీలు బయట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆచీ తూచి మాట్లాడాలి. లేదంటే అంతే సంగతి. ఎందుకంటే జనాల ఫోకస్ వారిపై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంచెం అటు ఇటుగా మాట్లాడిన నెట్టింట్లో ట్రోలింగ్ ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది. తాజాగా కాంతార సినిమాపై అలాంటి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసి నోరుపారేసుకున్నాడు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, దీపికా పడుకోణె భర్త రణ్ వీర్ సింగ్. ఇక ఆ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేపుతున్నాయి.
గోవాలో 56వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న రణ్ వీర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో కాంతార సినిమా గురించి అవహేళనగా మాట్లాడాడు.
కాంతార సినిమాలో హీరోకి దెయ్యం ఆవహించినప్పుడు ఓ అంటూ అరుస్తాడంటూ కొంచెం వెటకారంగా యాక్షన్ చేసి చూపించాడు. దీంతో ఈ హీరో చేసిన కామెంట్స్ పెద్ద దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి.
రణ్ వీర్ సింగ్ వ్యాఖ్యలపై కన్నడ ఫ్యాన్స్ పెద్దఎత్తున భగ్గుమంటున్నారు. రణ్ వీర్ సింగ్ ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకొని మాట్లాడాలని.. కాంతార సినిమాలో హీరోకి ఆవహించింది దెయ్యం కాదని.. పెంజర్లి అనే దేవుడని.. ఆమాత్రం తెలియకుండా ఎలా కామెంట్స్ చేస్తావ్ అంటూ మండిపడుతున్నారు.
పెద్ద హీరో అయితే సరిపోదు.. మాట్లాడే ముందు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలంటూ ఏకిపారేస్తున్నారు. కర్ణాటక ప్రజలు పవిత్రంగా భావించే పెంజర్లి దేవుడిని అలా కామెడీ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీంతో రణ్ వీర్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వివాదస్పదంగా మారాయి. మరి దీనిపై ఈ హీరో ఎలా స్పందిస్తాడనేది చూడాలి.