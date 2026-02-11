Ranveer Singh: బాలీవుడ్ నటీనటులు భయం గుప్పిట్లో ఉన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా లారెన్స్ బిష్ణోయ్ అనే గ్యాంగ్ బాలీవుడ్ని బెదిరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే సల్మాన్ ఖాన్ని చంపుతామని పలుమార్లు ఈ గ్యాంగ్ ప్రకటించడంతో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా ఇప్పుడు స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్కి బెదిరింపులు వచ్చాయి. వాట్సాప్కి కోట్ల రూపాయల డబ్బు డిమాండ్ చేస్తూ ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి వాయిస్ నోట్ పంపించాడు. లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని బెదిరించాడు.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన దురంధర్ సినిమా ఇటీవల బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ హీరోకి బెదిరింపులు రావడం బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కలకలం రేపుతోంది. వాట్సాప్ వాయిస్ నోట్ ద్వారా కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి బెదిరించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
దీంతో రణ్వీర్ సింగ్ ఈ వాయిస్ నోట్ని పోలీసులకు అందించి ఫిర్యాదు చేశాడు. బెదిరింపుల నేపథ్యంలో పోలీసులు రణ్వీర్ నివాసం వద్ద భద్రతను పెంచారు. వాయిస్ నోట్ పంపిన వ్యక్తి తనను తాను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో సంబంధం ఉన్నవాడిగా పేర్కొన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.
అయితే ఈ అంశంపై పోలీసులు అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఆ వాయిస్ నోట్ ట్రేస్ చేయడం, కాల్ డేటా, డిజిటల్ ఆధారాల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఈ బెదిరింపు వాయిస్ నోట్లో డబ్బులు ఇవ్వకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే దురంధర్ సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నాడు రణ్వీర్ సింగ్.
దురంధర్ సినిమా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసింది. ఈ సినిమా ఏకంగా 1300 కోట్లు వసూల్ చేసి నయా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా పాకిస్థాన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ క్రమంలో రణ్వీర్ సింగ్కు బెదిరింపులు రావడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.