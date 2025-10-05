English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hero Splendor Plus 125: మార్కెట్‌లోకి Hero కొత్త స్ప్లెండర్ ప్లస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ మామూలుగా లేవు..

Hero Splendor Plus 125 Special Edition: ప్రముఖ హీరో కంపెనీ నుంచి కొత్త ఎడిషన్ లో స్ప్లెండర్ ప్లస్ 125 (Splendor Plus 125) మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ బైక్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Hero Splendor Plus 125 Special Edition: అత్యంత మైలేజీ కలిగిన మోటార్ సైకిళ్లలో హీరోకు సంబంధించిన బైకులు ఎన్నో ఉన్నాయి. హీరో మోటార్ సైకిల్స్‌లో అత్యంత మైలేజీతో విడుదలై మంచి ప్రజాదరణ పొందిన వాటిల్లో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఒకటి. ఈ మోటార్ సైకిల్ కు ఇప్పటివరకు 125 మిలియన్ కస్టమర్ల బేస్ ఉంది. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హీరో కంపెనీ మరో ముందడుగు వేసింది. హీరో కొత్త స్ప్లెండర్ ప్లస్ 125 మిలియన్ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను ప్రవేశ పెట్టబోతోంది. 
 
హీరో కొత్త స్ప్లెండర్ ప్లస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్ మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది బ్రౌన్ గ్రాఫిక్స్‌తో కొత్త హీరోతో పాటు స్ప్లెండర్ ప్లస్ అనే బ్యాటింగ్ తో రాబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన సీటింగ్ తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ స్టిక్కర్ అంచుల ప్రత్యేకమైన బంగారు రంగు చారలతో రాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనికి మ్యాట్ బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ '125M' బ్యాడ్జింగ్ కలెక్టర్ ఎడిషన్ ను కలిగి ఉండబోతుంది. ఇక ఇందులో క్రోమ్ వన్‌కు బదులుగా గ్లాస్ బ్లాక్ సింగిల్-పీస్ గ్రాబ్రెయిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది..  

ఈ మోటార్ సైకిల్ 97.2cc సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజన్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 8PS శక్తితో పాటు 8.5Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే అద్భుతమైన ఇంధన సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక మైలేజీ పరంగా అయితే ఈ బైక్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు..  

ఈ మోటార్ సైకిల్ లో ప్రత్యేకమైన స్టీల్ ట్యూబ్ ఫ్రేమ్, టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కుల తో పాటు ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ రియర్ షాక్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 80-సెక్షన్ టైర్లు బైక్‌ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మరింత మైలేజీని బూస్ట్ చేసేందుకు సహాయపడతాయి.   

అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్‌లో ముందు భాగంలో ప్రత్యేకమైన బ్రేకింగ్ సిస్టం ఉంటుంది. ఇక వెనుక భాగంలో 130mm డ్రమ్ బ్రేక్‌లు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది CBS (కంబైన్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్)తో అటాచ్ చేశారు. ఇది ప్రత్యేకమైన i3S (ఐడిల్ స్టాప్-స్టార్ట్) టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన నావిగేషన్ సిస్టం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.  

ఈ మోటార్ సైకిల్ జీఎస్టీ మార్పుల కారణంగా చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ రేట్లతో కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.75,055 (ఎక్స్-షోరూమ్)తో.. ఇక స్పెషల్ ఎడిషన్ రూ.1000 అదనపు ధరతో లభిస్తుంది. మొత్తం కలిపి ఈ కొత్త వేరియంట్ రూ.76,000తో అందుబాటులో ఉంది.

