Vishal Engagement: సింపుల్ గా విశాల్, సాయి ధన్సికల ఎంగేజ్మెంట్.. ఫోటోస్ వైరల్..

Vishal Sai Dhansika Engagement Pics:  ఎట్టకేలకు తమిళ ఇండస్ట్రీని ఇలాయిస్తున్న తెలుగు పోరడు విశాల్.. ఎట్టకేలకు ఒకింటి వాడు కాబోతున్నాడు. తన తోటి నటి సాయి ధన్సికతో త్వరలో పెళ్లి పీఠలు ఎక్కబోతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఈ రోజు వీళ్లిద్దరు నిశ్చితార్థపు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. 

 
Vishal Sai Dhanshika Engagement Pics: విశాల్ తమిళంలో స్టార్ హీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన సినిమాలకు తమిళంతో పాటు తెలుగులో మంచి మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా తన తోటి నటి సాయి ధన్సికను పెళ్లిచేసుకోబోతున్నాడు. అంతేకాదు వీళ్లిద్దరు ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. 

తెలుగులో ‘పందెం కోడి’తో ఓవర్ నైట్ స్టార్ హీరో అయ్యాడు. ఆ తర్వాత విశాల్ నటించిన ప్రతి సినిమా తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. గత 15 యేళ్లుగా తమిళంతో పాటు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోగా రాణిస్తున్నాడు. 

ఈయన స్వతహాగా తెలుగు వాడు కావడంతో ఇక్కడ డబ్బైన ప్రతి  చిత్రంలో తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఇక విశాల్ గత కొన్నేళ్లుగా వివాహా ప్రయత్నాలు చేసినా ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు. 

గతంలో అనీషా రెడ్డితో ఈయన నిశ్చితార్థం జరిగింది.  ఆ తర్వాత ఏమైందో ఏమో అది పెళ్లి వరకు వెళ్లలేదు. తాజాగా తమిళంలో కథానాయికగా రాణిస్తున్న సాయి ధన్సికను ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకోబోతున్నాడు. అంతేకాదు ఈ రోజు ఆమెతో కలిసి పెద్దల సమక్షంలో వివాహా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు.  

గత కొన్నేళ్లుగా విశాల్, ధన్సిక ఇద్దరు డేటింగ్ చేస్తున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాదు త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు పుకార్లు షికార్లు చేశాయి.  ఎట్టకేలకు వాటిని నిజం చేస్తూ వీళ్లిద్దరు ఒకొరికొకరు నిశ్చితార్థపు ఉంగరాలతో పాటు దండలు మార్చుకున్నారు. అంతేకాదు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఫోటోలుకు ఫోజులిచ్చారు. త్వరలో వీళ్లిద్దరు పెళ్లి డేట్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం విశాల్ వయసు 47 యేళ్లు. సాయి ధన్సిక ఏజ్ 35 సంవత్సరాలు కావడం గమనార్హం.   

vishal Sai dhanshika get engagement Vishal Engagement Sai Dhanshika Engagement Vishal Sai Dhanshika Engagement photos Kollywood Tollywood

