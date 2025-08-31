English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hero Xpulse 421: త్వరలోనే హీరో XPulse కొత్త మోడల్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ మాములుగా లేవు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Hero Xpulse 421 Adventure Bike Price: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హీరో నుంచి  XPulse 421 అడ్వెంచర్ కొత్త మోడల్ మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి. 

Hero Xpulse 421 Adventure Bike: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ హీరో మార్కెట్లోకి మరో అద్భుతమైన స్కూటర్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హీరో ఎక్స్‌పల్స్ 421 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్ కంటే ఈ మోటార్ సైకిల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి విడుదల కాబోయే హీరో ఎక్స్‌పల్స్ 421 మోటార్ సైకిల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రీమియం అడ్వెంచర్ బైక్ లుక్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్ కంటే అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

2 /5

కొత్త హీరో XPulse 421 మోటార్ సైకిల్ డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిపై ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేందుకు ప్రత్యేకంగా సింగిల్-పీస్ సీట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అలాగే పొడవైన విండ్ స్క్రీన్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ప్యాకేజీలో LED లైటింగ్ సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.   

3 /5

ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 421cc సింగిల్-సిలిండర్ DOHC 4-వాల్వ్ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది దాదాపు 45 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రత్యేకమైన సిక్స్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తో విడుదల కాబోతోంది.   

4 /5

ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్‌ను కంపెనీ 2026 సంవత్సరం ప్రారంభ నెలలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ రూ.2.40 లక్షల లోపు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇది మార్కెట్‌లోకి విడుదల అయితే ప్రముఖ అడ్వెంచర్ బైక్స్ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450, జావా బైక్స్‌తో పోటీ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

5 /5

ఇక ఈ హీరో XPulse 421 మోటార్ సైకిల్ అడ్వెంచర్ చేసేవారికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఆఫ్ రోడ్డు చేసేవారికి ఈ మోటార్ సైకిల్ చాలా బెస్ట్‌గా భావించవచ్చు. అయితే, ఇది మార్కెట్లోకి విడుదలయితే దీని ధరలో మార్పులు ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం.  

Xpulse 200 Hero Xpulse 200 Xpulse 210 Hero Xpulse 210 Hero Xpulse Price Hero Xpulse 200 4V Xpulse 200 4V Hero Bike

Next Gallery

Degree Admissions 2025: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏపీలో డిగ్రీ అడ్మిషన్స్‌కి రేపే లాస్ట్ డేట్.. ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారా..? లేదా..?