Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ క్రేజ్తోనే టాలీవుడ్కి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
తెలుగులో మొదటి సినిమాతోనే తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.. నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్. అందం, అభినయంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. తక్కువ సమయంలోనే తెలుగులో యంగ్ హీరోల సరసన ఛాన్స్ కొట్టేసింది.
మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ 2015లో స్టార్ స్టేటస్ అందుకుంది.
ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్తో తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో వరుస ఆఫర్స్ అందుకుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్.
ఇప్పటివరకూ అనేక హిట్ మూవీస్లో నటించిన అనుపమకు.. స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మాత్రం అవకాశం రాలేదని చెప్పాలి.
ఇటీవల వచ్చిన లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా 'పరదా' కి కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా స్పందన లభించలేదు.
ఇక రీసెంట్గా వచ్చిన కిష్కిందాపురి సినిమాతో.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత మంచి హిట్ అందుకుంది అనుపమ పరమేశ్వరన్.
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా తర్వాత అనుపమకు ఆఫర్స్ క్యూ కడుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే అనుపమ పరమేశ్వరన్.. తాజాగా లాంగ్ ఎథ్నిక్ వేర్లో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
ఇక ఈ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కొద్ది సమయంలోనే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్గా మారాయి. వావ్ డ్రెస్లో నెమలిలా ఉన్నావు, సో ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ.. అనుపమ ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.