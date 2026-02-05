English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Meena: ఆ స్టార్ హీరోతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో మీనా.. పెళ్లంటూ చేసుకుంటే అతన్నే చేసుకుంటానంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్..!

Meena: ఆ స్టార్ హీరోతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో మీనా.. పెళ్లంటూ చేసుకుంటే అతన్నే చేసుకుంటానంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్..!

Heroine Meena Love Story: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలిగింది మీనా. మూడు దశాబ్ధాలకు పైగా కెరీర్‌లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో వందకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. తన భర్త మరణం తర్వాత మీనా రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ పలుమార్లు పుకార్లు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మీనా పెళ్లికి ముందే ఓ స్టార్ హీరోని చాలా ప్రేమించిందంటా. మరి ఆ హీరో ఎవరు..? వీరు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

హీరోయిన్ మీనా.. ఈమె అసలు పేరు మీనా దురైరాజ్. చెన్నైలోనే పుట్టి పెరిగిన ఈ  నటి.. మొదట బాలనటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 1982లో ఆరేళ్ల వయసులో నడిగర్ తిలకం శివాజీ గణేషన్ హీరోగా వచ్చిన నెంజాంగల్‌లో బాలనటిగా నటించారు. అలా దాదాపు 45 సినిమాలలో బాలనటిగా నటించిన మీనా.. 1990లో రాజేంద్రప్రసాద్ హీరోగా వచ్చిన నవయుగం సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 

2 /5

అందం, అభినయం, డ్యాన్స్‌లలో తన సత్తా చాటుతూ దక్షిణాదిలో వరుస అవకాశాలతో దూసుకెళ్లింది మీనా. చిరంజీవి, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, మోహన్ లాల్, మమ్ముట్టి వంటి అగ్ర హీరోలందరితో కలిసి నటించింది. సినిమాలతో పాటు సీరియల్స్‌తోనూ సత్తా చాటారు. పలు రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా, హోస్ట్‌గా, సింగర్‌గా, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా తన టాలెంట్‌ను నిరూపించుకున్నారు.  

3 /5

ఇక 2009లో బెంగళూరుకు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ విద్యాసాగర్‌ను పెళ్లాడిన మీనాకు.. నైనిక అనే కూతురు ఉంది. అయితే 2022లో అనారోగ్యంతో విద్యాసాగర్ మరణించాడు. తన కుమార్తె నైనికను విజయ్ నటించిన తేరీ సినిమా ద్వారా ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ప్రస్తుతం మలయాళంలో దృశ్యం 3, తమిళంలో రౌడీ బేబీ సినిమాలో మీనా నటిస్తుంది.  

4 /5

అయితే కెరీర్‌లో ఎందరో సూపర్‌స్టార్స్‌తో కలిసి నటించిన మీనా ఒకానొక సమయంలో ఓ స్టార్ హీరోతో పీకల్లోతూ ప్రేమలో పడ్డారట. అంతేకాదు.. పెళ్లంటూ చేసుకుంటే అతనినే చేసుకుంటానని తన తల్లితో కూడా చెప్పేవారట. ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో కాదు.. అమ్మాయిల రాకుమారుడు, బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ హృతిక్ రోషన్.   

5 /5

ఈ విషయాన్ని స్వయంగా మీనానే పలు ఇంటర్వ్యూలలో తెలిపింది. తాను ఎంతగానో ఇష్టపడ్డ హృతిక్ రోషన్‌కు పెళ్లి కావడంతో తన గుండె ముక్కలైందని.. అప్పటికీ తనకు పెళ్లి కాలేదని మీనా నవ్వుతూ చెప్పింది. అయితే ఓ కార్యక్రమంలో తన అభిమాన హీరో హృతిక్ రోషన్‌ను కలిసి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన ఫోటో తనకు ఎంతో మెమొరబుల్‌ అని తెలిపింది.   

Actress Meena Meena Crush On Hrithik Roshan Meena Second Marriage Meena love story Heroine Meena Meena Madly Love In With Hrithik Roshan

Next Gallery

Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు మహా శుభయోగం.. శివుడి కటాక్షం పడే రాశులు ఇవే! సంపదల వర్షం ఖాయం..!