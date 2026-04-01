English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Actress Raasi: భర్తను అందరూ ముందు ఒరేయ్ అని పిలిచిన హీరోయిన్ రాశి.. నేను అలానే పిలుస్తాను అంటూ వాదన..!

Raasi Husband : తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ రాశి తన వ్యక్తిగత జీవితంపై చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం చర్చగా మారాయి. చిన్నప్పటి నుంచే నటిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. అనేక మంది ప్రముఖ హీరోలతో కలిసి సినిమాలు చేసి మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఇప్పటికీ సీరియల్స్, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ప్రేక్షకులతో టచ్‌లో ఉంది.
1 /6

తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాశి తన పెళ్లి గురించి, భర్తతో తన బంధం గురించి చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది. ఆమె భర్త నివాస్ ఒక అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అని అందరికీ తెలిసిందే. రాశి చెప్పిన ప్రకారం, తన కెరీర్ బిజీగా ఉన్న సమయంలోనే ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అప్పుడు ఆమె వయసు కేవలం 22 సంవత్సరాలు మాత్రమే.  

2 /6

ఆ సమయంలోనే నివాస్ ఆమె జీవితంలోకి వచ్చాడని, అతనితో పెళ్లి విషయాన్ని ముందుగా తానే మాట్లాడిందని రాశి చెప్పింది. సాధారణంగా అసోసియేట్ డైరెక్టర్లు హీరోయిన్‌తో మాట్లాడటానికి సంకోచిస్తారని, అందుకే తానే ముందడుగు వేసి తన మనసు చెప్పిందని తెలిపింది. తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని, ఇంట్లో చెప్పి ఒప్పించారని ఆమె వివరించింది.

3 /6

అయితే ఈ పెళ్లి విషయంలో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారని రాశి తెలిపింది. ఒక స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఉన్న ఆమె, ఒక అసోసియేట్ డైరెక్టర్‌ను పెళ్లి చేసుకోవడం సరైందా అని చాలామంది ప్రశ్నించారని చెప్పింది. కానీ ఆమె మాత్రం అలాంటి లెక్కలు వేయలేదని, మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తిని నమ్మి పెళ్లి చేసుకున్నానని స్పష్టం చేసింది.

4 /6

ఇప్పటికి వారి వివాహ జీవితం 21 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుందని, ఇద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని రాశి తెలిపింది. ఇంట్లో ప్రొఫెషనల్ విషయాలు మాట్లాడకుండా, తమ తమ పనులను వేరుగా చూసుకుంటామని చెప్పింది. బయట ఆయన డైరెక్టర్, తాను హీరోయిన్ అయినా, ఇంట్లో మాత్రం సాధారణ భార్యాభర్తలుగా ఉంటామని వివరించింది.  

5 /6

ఇక రాశి తన భర్తను ఒరేయ్ .. రేయ్ అని పిలుస్తాను అని చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచి. ఆమె మాట్లాడుతూ.. తమ మధ్య అది ప్రేమగా ఉండే పిలుపు అని తెలిపింది. ఒకసారి షూటింగ్ సమయంలో కూడా అలా పిలిచిన సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంది. తన కుమార్తెకు ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసి, వెంటనే భర్తను పిలవాల్సి వచ్చిందని, ఆ సమయంలో ఎలా పిలవాలో ఆలోచించలేదని చెప్పింది. ముందుగా శీను అని పిలిస్తే ఆయన పలకలేదని వెంటనే ఒరే శీను అని అందరి ముందర పిలిచాను అని.. వెంటనే చెప్పమ్మా అంటూ తన దగ్గరికి వచ్చారు అని చెప్పుకొచ్చింది.

6 /6

అపురు షూటింగ్లో ఉన్న ఒకతను వచ్చి.. బయట పద్ధతిగా పిలవాలని సూచించినా, తాను నిజ జీవితంలో నటించలేనని, ఎలా ఉంటానో అలాగే ఉంటానని రాశి చెప్పింది. కెమెరా ముందు మాత్రమే నటిస్తానని, బయట తన భావాలను మార్చలేనని తెలిపింది.

Next Gallery

