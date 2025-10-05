Kalki Sequel Update: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా చేస్తున్న మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్లో కల్కి సీక్వెల్ ఒకటి. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన క్రమంలో.. కల్కి సీక్వెల్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ మూవీ షూటింగ్.. త్వరలోనే ప్రారంభంకానుంది. ఇక ఈ సినిమాలో నటించబోయే హీరోయిన్ గురించి ఒక క్రేజీ న్యూస్.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కల్కి ఫస్ట్ పార్ట్లో దీపికా పడుకొణె హీరోయిన్గా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే సినిమా మేకింగ్ విషయంలో దీపికా చాలా కండీషన్స్ పెట్టింది. కాల్ షీట్స్ విషయంలో రోజులో కేవలం 8 గంటలు మాత్రమే పని చేస్తానని చెప్పింది. అంతేకాకుండా రెమ్యునరేషన్ పెంచేయడం, తన అసిస్టెంట్లకు అయ్యే ఖర్చు కూడా భరించాలని చెప్పడం.. ఇలా చాలా విషయాల్లో మేకర్స్ని దీపికా ఇబ్బంది పెట్టింది.
దీంతో దీపికా పడుకొణెను కల్కి సీక్వెల్ నుంచి తొలగిస్తూ అధికారిక ప్రకటన చేశారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా ఎవరు తీసుకుంటారనే విషయంపై నెట్టింట్లో చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం కల్కి సినిమా సీక్వెల్లో నటించే హీరోయిన్పై క్లారిటీ వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ముందుగా ఈ క్యారెక్టర్ కోసం మరోసాటి బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఆలియా భట్ను అనుకున్నారట. కానీ, చివరిగా ఆ అవకాశం లేడీ పవర్ స్టార్ సాయి పల్లవికి వచ్చిందని తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే మేకర్స్.. సాయి పల్లవి మధ్య చర్చలు కూడా జరిగాయని.. దీనికి ఈ బ్యూటీ కూడా వెంటనే ఒకే చెప్పేసిందని టాక్ నడుస్తోంది. త్వరలోనే ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు మేకర్స్.
ఇక ఈ న్యూస్ తెలుసుకున్న సాయి పల్లవి ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఆలాంటి పాత్ర సాయి పల్లవి చేస్తే నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంటుందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి కల్కి సీక్వెల్లో సాయి పల్లవి ఆడియన్స్ను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందనేది చూడాలి.