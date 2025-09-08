Heroine: తెలుగు దిజాస్టర్ హీరోతో కెరియర్ ప్రారంభం.. కట్ చేస్తే ఇప్పుడు పెళ్లయ్యాక ఆ హీరోయిన్ ప్రభంజనం..

Heroine Shocking Career: కొంతమంది హీరోయిన్స్ మొదట్లోనే సూపర్ హిట్స్ అందుకుంటారు.. మరి కొంతమంది కెరియర్ మొదట్లో పెద్దగా హిట్లు చూడకపోయినా ఆ తర్వాత మాత్రం బ్లాక్ బస్టర్ అందుకొని దూసుకుపోతారు.. ఇప్పుడు ఇదే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ కి జరిగింది..
అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన హలో సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శి. ఈ సినిమా కేవలం అప్పట్లో పరవాలేదు అనిపించుకుంది. అఖిల్ కు తెలుగులో ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద హిట్లు ఏమీ లేవు.
అతని కెరియర్ లో కొద్దిగా పరవాలేదు అనిపించుకున్న సినిమాలు హలో, మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ మాత్రమే. విక్రమ్ కె కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హలో బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది.
ఈ సినిమాతో పరిచయమైనా కళ్యాణి ప్రియదర్శి ఇక్కడ పెద్దగా ఆఫర్లు అందుకోలేకపోయినా.. మలయాళం లో మాత్రం స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది..
ఇక ఈ మధ్య లోక్ అనే చిత్రంతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది . తెలుగులో కొత్త లుక్ అనే పేరుతో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇక్కడ కూడా దగ్గర కూడా మంచి హిట్ సాధించింది.
ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలలో.. మహానటి సినిమాను కూడా దాటేసి 100 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకని ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తుంది.