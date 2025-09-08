English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heroine: తెలుగు దిజాస్టర్ హీరోతో కెరియర్ ప్రారంభం.. కట్ చేస్తే ఇప్పుడు పెళ్లయ్యాక ఆ హీరోయిన్ ప్రభంజనం..

Heroine Shocking Career: కొంతమంది హీరోయిన్స్ మొదట్లోనే సూపర్ హిట్స్ అందుకుంటారు.. మరి కొంతమంది కెరియర్ మొదట్లో పెద్దగా హిట్లు చూడకపోయినా ఆ తర్వాత మాత్రం బ్లాక్ బస్టర్ అందుకొని దూసుకుపోతారు.. ఇప్పుడు ఇదే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ కి జరిగింది..
1 /5

అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన హలో సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శి. ఈ సినిమా కేవలం అప్పట్లో పరవాలేదు అనిపించుకుంది. అఖిల్ కు తెలుగులో ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద హిట్లు ఏమీ లేవు.  

2 /5

అతని కెరియర్ లో కొద్దిగా పరవాలేదు అనిపించుకున్న సినిమాలు హలో, మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ మాత్రమే. విక్రమ్ కె కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హలో బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. 

3 /5

ఈ సినిమాతో పరిచయమైనా కళ్యాణి ప్రియదర్శి ఇక్కడ పెద్దగా ఆఫర్లు అందుకోలేకపోయినా.. మలయాళం లో మాత్రం స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది..  

4 /5

ఇక ఈ మధ్య లోక్ అనే చిత్రంతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది . తెలుగులో కొత్త లుక్ అనే పేరుతో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇక్కడ కూడా దగ్గర కూడా మంచి హిట్ సాధించింది.

5 /5

ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలలో.. మహానటి సినిమాను కూడా దాటేసి 100 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకని ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తుంది.

