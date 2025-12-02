Second Marriage Heroins: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Second Marriage Heroins: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెళ్లిళ్లు ఎంత వేగంగా జరగుతాయో.. విడాకులు కూడా అదే రేంజ్ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. కొంత మంది విడాకుల రెండో వివాహాం చేసుకున్న వాళ్లు సినీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మందే ఉన్నారు. తాజాగా సమంత.. రాజ్ నిడుమోరును రెండో పెళ్ల చేసుకొని కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ ఎవరున్నారంటే..
సమంత.. తాజాగా సమంత రుతు ప్రభు.. నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును వివాహాం చేసుకుంది. ఈషా ఫౌండేషన్ లోని అమ్మవారి గుడిలో భూత శుద్ది వివాహా పద్ధతిలో జరిగింది.
అమలా పాల్.. అమలా పాల్ ముందుగా తమిళ డైరెక్టర్ ఎల్.విజయ్ను ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అతనితో పెళ్లి పెటాకులు కావడంతో జగత్ దేశాయ్ ను రెండో పెళ్లి చేసుకుంది.
అదితి రావు హైదరీ.. కథానాయిక అదితి రావు హైదరీ హీరో సిద్ధార్ధ్ ను రెండో మ్యారేజ్ చేసుకుంది. అంతకు ముందు ఈమె సత్యదీప్ మిశ్రాను ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. పెళ్లికి ముందు సిద్ధార్ధ్, అదితి రావు హైదరీ లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే కదా.
జయసుధ.. జయసుధ కూడా నితిన్ కపూర్ కంటే ముందు కాకర్లపూడి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ను మొదటి వివాహాం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత 1985లో నితిన్ కపూర్ ను పెళ్లి చేసుకుంది.
లక్ష్మి.. నటి లక్ష్మిని మొదటి భాస్కర్ ను మొదట పెళ్ల చేసుకుంది. ఆయనతో విడాకుల తర్వాత మోహన్ శర్మను పెళ్లాడింది. ఆ తర్వాత శివ చంద్రన్ ను మూడో పెళ్లి చేసుకుంది.
వనితా విజయ్ కుమార్.. నటి వనితా విజయకుమార్ 2007లో ఆకాష్తో ఫస్ట్ పెళ్లి జరిగింది. ఆయనతో విడాకుల తర్వాత రాజన్ ఆనంద్ను రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. రాజన్తో కూడా విడాకులు తీసుకున్న తరువాత 2020లో పీటర్ పాల్ను ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం సింగిల్ లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోంది.
కావ్య మాధవన్.. మలయాళ నటి కావ్య మాధవన్.. ముందుగా నిషాల్ చంద్రను ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఆయనతో డైవోర్స్ తర్వాత.. 2016 లో నటుడు దిలీప్ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
జయమాల.. అలనాటి నటి జయమాల టైగర్ ప్రభాకర్ అలియాస్ కన్నడ ప్రభాకర్ ను మొదటి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆయనతో విడాకుల తర్వాత హెచ్.ఎం.రామచంద్రను సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు.
రాధిక.. ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ గా సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన రాధిక.. ముందుగా రిచర్డ్ హార్డీని పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తరువాత ప్రతాప్ పోతన్ ను రెండో మ్యారేజ్ చేసుకుంది. 2001లో నటుడు శరత్కుమార్ను మూడో పెళ్లి చేసుకుని అతనితోనే తన జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తోంది.