Vastu Tips: ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో ఈ పూల మొక్కను నాటండి.. పక్కా కోటీశ్వరుడు అయిపోతారు..!

Hibiscus Plant: మందార మొక్క సంపదను ఆకర్షిస్తుందని పురాణాల్లో నమ్మకం. ఇంట్లో దీన్ని నాటడం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సు మెరుగుపడటమే కాకుండా.. ప్రతికూలతను దూరం చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, శుక్రవారాల్లో ఈ మొక్కను నాటడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వాస్తు ప్రకారం మందార మొక్కను మన ఇంట్లో ఏ దిక్కున నాటాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
  పురాణాలలో ప్రతి దేవుడికి, దేవతకు సమర్పించినప్పుడు సులభంగా దొరికే ఓ ప్రత్యేకమైన పువ్వు మందారం. మందారాన్ని సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మిదేవికి ఇష్టమైన పువ్వుగా భావిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో మందార మొక్కను నాటడం చాలా శుభప్రదంగా చెబుతారు.  

మందార మొక్కకు సంబంధించిన వాస్తు సంగతుల్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. మందార మొక్క చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. అందువల్ల వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో మందార మొక్కను నాటడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.  

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మందార మొక్క ఉన్న ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే ఈ మొక్కను నాటడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీ కుటుంబంతో ఉంటాయని చెబుతారు. ఇంట్లో వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఈ మొక్కను నాటడం వల్ల వేర్వేరు ప్రయోజనాలుంటాయి.  

  మందార మొక్కను ఎక్కడ నాటాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మందార మొక్కను నాటడానికి ఉత్తర దిక్కు ఉత్తమమైన ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మీ ప్రార్థన గదిలో మందార మొక్కను నాటడం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. మీ ఇంటి పూజా స్థలం దగ్గర మందార మొక్కను నాటడం వల్ల గృహ రుగ్మతలు త్వరగా తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.  

మందార పువ్వులు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి, చెడు శక్తులను దూరం చేయడానికి సహాయపడతాయి. రాత్రివేళ రాగి గిన్నెలో నీటిలో మందార పువ్వులను ఉంచి, సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుడికి పూజ చేసి ఆ నీటిని ఇంటి చుట్టూ చల్లడం శుభప్రదం.  

