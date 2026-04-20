English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • High BP Prevention: 30 లో ఇది పట్టించుకోకపోతే 50 లో తిప్పలు తప్పవు!

High BP Prevention: 30 లో ఇది పట్టించుకోకపోతే 50 లో తిప్పలు తప్పవు!

high blood pressure: మన జీవితంలో 30 ఏళ్లు ఒక ముఖ్యమైన దశ. ఈ సమయంలో చాలా మంది కెరీర్, ఫ్యామిలీ, ఫ్యూచర్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. కానీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం చాలా సార్లు పట్టించుకోరు. ముఖ్యంగా రక్తపోటు (BP) విషయాన్ని చాలామంది సీరియస్‌గా తీసుకోరు. కానీ తాజా అధ్యయనం చెబుతున్న విషయం ఏమిటంటే, 30ల్లో BP పెరిగినా దాన్ని లైట్‌గా తీసుకుంటే 50ల్లో పెద్ద సమస్యలు రావచ్చు.
1 /6

పరిశోధకులు దాదాపు 20 సంవత్సరాల పాటు 6,000 మందిని పరిశీలించారు. ఈ అధ్యయనంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం బయటపడింది. సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ 10 mmHg పెరిగితే గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం సుమారు 20% వరకు పెరుగుతుంది. అంటే చిన్న పెరుగుదల కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రభావం చూపిస్తుంది.

2 /6

ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, “సాధారణంగా ఉంది” అని భావించే BP లెవల్స్ కూడా ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది 140/90 దాటితేనే ప్రమాదమని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి రక్తనాళాలకు నష్టం అంతకంటే ముందే మొదలవుతుంది.  

3 /6

డాక్టర్లు చెప్పే ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, BP అనేది ఒక ఫిక్స్‌డ్ లిమిట్ కాదు. ఇది క్రమంగా పెరిగే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. అందుకే 30ల్లోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇది పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరికీ ఒకే విధంగా ప్రభావం చూపుతుంది.  

4 /6

అయితే, ఈ విషయాన్ని విని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యువకుల్లో ఈ ప్రమాదం తక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ దీన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం కూడా మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా డయాస్టోలిక్ BP కూడా యువతలో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.  

5 /6

అందుకే మందులు మొదలుపెట్టడం కంటే ముందుగా జీవనశైలిని మార్చడం చాలా అవసరం. రోజూ వ్యాయామం చేయడం, ఉప్పు తక్కువగా తినడం, మంచి నిద్రపోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే తరచూ BP చెక్ చేయించుకోవాలి.  

6 /6

ఇప్పటి యువతలో సడన్‌గా BP పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు కూర్చునే జీవనశైలి, ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోవడం, స్ట్రెస్, మరియు నిద్రలేమి. ఇవన్నీ కలిపి భవిష్యత్తులో గుండె జబ్బులకు దారి తీస్తాయి.

Next Gallery

Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!