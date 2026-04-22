  • Pension: రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు వార్నింగ్.. 4 వారాల్లో రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందే.. లేదంటే 18శాతం వడ్డీ చెల్లించాల్సిందే..!!

Pension: రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు వార్నింగ్.. 4 వారాల్లో రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందే.. లేదంటే 18శాతం వడ్డీ చెల్లించాల్సిందే..!!

Pension: తమ జీవితాతంతం ప్రభుత్వ సర్వీసులో గడిపి.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా గడపాలని ఆశించే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ హైకోర్టు శుభవార్త చెప్పింది. రిటైర్మెంట్ పొందిన ఉద్యోగులకు అందాల్సిన ప్రయోజనాల చెల్లింపులో జరుగుతున్న జాప్యంపై ధర్మాసనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యింది. కష్టపడి సంపాదించుకున్న సొమ్ము కోసం వ్రుద్ధ్యాప్యంలో కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం ఏంటని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసింది. 
పదవీవిరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు అందాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫి్టస్ చెల్లింపుల్లో జరుగుతున్న జాప్యంపై తెలంగాణ హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా మండిపడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గా విధులు నిర్వహించి 6 నెలల క్రితం రిటైర్ అయిన విజయ్ కుమార్ అనే ఉద్యోగికి అందాల్సిన 90లక్షల రూపాయల బెనిఫిట్స్ ఇంకా అందలేదు. దీనిపై ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించిన హైకోర్టు..తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీరును తప్పుబడుతూ ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

విజయ్ కుమార్ రావాల్సిన పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ ను రానున్న 4 వారాల్లోకా పూర్తి స్ధాయిల్లో చెల్లించాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఒక వేళ నిర్ణీత గడువులోపు ఈ చెల్లింపు జరగనట్లయితే.. టోకెన్ జారీ చేసిన తేదీ నుంచి 18శాతం వార్షిక వడ్డీతో కలిపి ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాలని హెచ్చరించింది. 

వ్రుద్ధాప్యంలో తమ కష్టార్జితం కోసం ఉద్యోగులు కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం సరికాదని.. వెంటనే ఈ బకాయిలను రిలీజ్ చేయాలని హైకోర్టు ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వందలాది మంది పదవీవిరమణ చేసిన ఉద్యోగులు తమ పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ట్రెజరీలో టోకెన్లు జారీ అయినా..  నిధులు విడుదలవ్వకపోవడంతో నెలల తరబడి వేచిచూడాల్సి వస్తోంది. 

ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు కేవలం విజయ్ కుమార్ ఒక్కరికే  కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేచి చూస్తున్న వేలాది మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఒక ఆశాదీపంగా మారిందని చెప్పాలి. ఇక ప్రభుత్వం నిర్ణీత గడువు లోపు స్పందిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.   

