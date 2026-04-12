After Inter Best Courses: ఇంటర్ తర్వాత దారేటు? ఈ కోర్సులు చేస్తే పక్కా జాబ్... లక్షల్లో శాలరీ..!

After Inter Best Courses: మొత్తానికి ఇంటర్ ఫలితాలు వచ్చేశాయి. కానీ ఒకటే ఆలోచన. ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి. ఎటు వైపు వెళ్లాలి. ఏ దారి ఎంచుకోవాలి. ఇలాంటి సందేహాలు ఎన్నో విద్యార్థులు..వారి తల్లిదండ్రుల్లో రావడం సహజం. అయితే ఇంటర్ తర్వాత కెరీర్ లో తర్వాత సెటిల్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నారా. అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. ఇంటర్ తర్వాత చేసే 10 బెస్ట్ కెరీర్ ఓరియెంటెడ్ కోర్సుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ కోర్సులు చేస్తే మీ లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే. జీతాలు కూడా లక్షల్లో ఉంటాయి.
ఫార్మసీ: మీరు మెడికల్ ఫీల్డులో వెళ్లాలి అనుకున్నా.. డాక్టర్ అయ్యేంత స్థోమత మీకు లేదనుకుంటే.. డీ ఫార్మసీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది రెండేళ్ల కోర్సు. ఫీజు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. 1 నుంచి 2 లక్షల లోపే ఉంటుంది. ఆసుపత్రుల్లో, మెడికల్ స్టోర్ లో ఉద్యోగం వస్తుంది. జీతం కూడా దాదాపు 35వేలకు పైగానే మొదలవుతుంది.
టెక్నికల్ ఐటీఐ కోర్సు లేదా ఎలక్ట్రీషియన్: ఈ కోర్సుకు ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఐటీఐలో 1 నుంచి 2ఏళ్ల కోర్సు చేసిన తర్వా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఫీజు కూడా తక్కువే ఉంటుంది. పది వేల నుంచి 50వేల మధ్య ఉంటుంది. జీతం ప్రారంభం నుంచి 25వేలు ఉంటుంది. అనుభవం తో 40వేల వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్: ఇది ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సు. దీనికి డిమాండ్ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ లాంటి చోట్ల కోర్సు చేస్తే మంచి ఎక్స్ పోజర్ ఉంటుంది. ఫీజు మూడు లక్షల వరకు ఉంటుంది. జీతం మొదట్లో 20 నుంచి 40వేల మధ్యలో ఉంటుంది. సొంతంగా బ్రాండ్ పెడితే మాత్రం లక్షల్లోనే సంపాదించుకోవచ్చు.
ఆఫీస్ అడ్మిషన్ కోర్సు: తక్కువ సమయంలో జాబ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. కేవలం 6 నెలల్లో కంప్యూటర్, ఎక్సెల్, టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. ఫీజు 10వేల నుంచి 30వేల వరకు ఉంటుంది. మొదట్లో జీతం 12 వేల నుంచి 20వేల వరకు ఉంటుంది. ఎక్స్ పీరియన్స్ తో 30వేల వరకు పెరుగుతుంది.
నర్సింగ్ : మెడికల్ ఫీల్డులో త్వరగా జాబ్ సంపాదించాలంటే నర్సింగ్ కోర్సు బెస్ట్. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో ఫీజు 50వేల నుంచి 2లక్షల వరకు ఉంటుంది. హాస్పిటల్స్, క్లినిక్స్ లో కూడా జాబ్ వస్తుంది. జీతం 40వేల వరకు ఉంటుంది.
హోటల్ మేనేజ్ మెంట్: హొటల్ మేనేజ్ మెంట్ కు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. 3ఏండ్ల డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ చేస్తే హోటల్, రిసార్ట్ లేదా క్రూజ్ లో ఉద్యోగం వస్తుంది. ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్ మెంట్ వంటి చోట్ల కోర్సు చేస్తే ఫీజు కూడా 1 లక్ష నుంచి 3లక్షల వరకు ఉంటుంది. 35వేలు ప్రారంభ జీతం ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లో కూడా ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు.
గ్రాఫిక్ డిజైన్: క్రియేటివ్ గా ఆలోచించేవారికి ఇది బెస్ట్. పోస్టర్లు, లోగోలు, యాడ్స్ డిజైన్ చేయడం నేర్చుకుని ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదంటే కంపెనీలో జాబ్ చేసుకోవచ్చు. 6 నెలల కోర్సుకు 80వేల వరకు ఫీజు ఉంటుంది. నెలకు 50వేల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు.
ఎయిర్ హోస్టెస్: గ్లామరస్ తోపాటు ట్రావెలింగ్ కెరీర్ ఇష్టమైన వారికి ఇది అద్భుతమైన ఆప్షన్. ఇందిరాగాంధీ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎరోనాటిక్స్ వంటి సంస్థల్లో 2ఏళ్ల కోర్సు చేయవచ్చు. ఫీజు 2లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఎయిర్ లైన్స్ లో ఉద్యోగం వస్తే జీతం 80వేల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ : ఆన్ లైన్ ప్రపంచంలో కెరీర్ మొదలు పెట్టాలనుకుంటే మార్కెటింగ్ బెస్ట్.. ఇది వేగంగా ఎదుగుతున్న రంగం ఇది. ఎస్ఈవో, సోషల్ మీడియా, గూగుల్ యాడ్స్ నేర్చుకుంటే 6 నెలల్లోనే జాబ్ సంపాదించవచ్చు. నీట్ లేదా యూజీగ్రాడ్ ఈ కోర్సు చేయవచ్చు. ఫీజు లక్ష వరకు ఉంటుంది. మొదట్లో నెలకు 30వేల జీతం వస్తుంది. 3ఏండ్లలో ఇది 60వేల వరకు పెరుగుతుంది.