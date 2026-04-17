Uppal Metro: చెత్తడబ్బాలో టపాసులు.. ఉప్పల్‌ మెట్రో స్టేషన్‌లో కలకలం

Police Check After Uppal Metro Station Threat Call Receive And Found Fire Crackers: హైదరాబాద్‌లో నిత్యం ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉండే మెట్రో రైల్‌కు బాంబు బెదిరింపు కాల్‌ వచ్చింది. అయితే వచ్చింది బాంబు బెదిరింపు కాదు స్టేషన్‌ సిబ్బంది బాంబు ఉందని భయపడి ఫోన్‌ చేశారు. తీరా అక్కడకు వెళ్లి పరిశీలిస్తే టపాసులు కనిపించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలులో తరచూ ఏదో ఒక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే నిర్వహణ సక్రమంగా లేక మెట్రో రైళ్లు పలుమార్లు అర్ధంతరంగా ఆగిపోతున్నాయి. సాంకేతికలోపంతో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో మెట్రో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాజాగా ఓ మెట్రో స్టేషన్‌కు బాంబు బెదిరింపు రావడంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది బెంబేలెత్తిపోయారు.

హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్‌కు బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. ఫోన్‌ కాల్‌తో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు. హుటాహుటిన మెట్రో స్టేషన్‌కు చేరుకున్న అధికారులు బాంబ్ స్క్వాడ్‌తో పరిసరాలు పరిశీలించారు. రంగంలోకి దిగి ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టగా పోలీసులకు విస్తుగొలిపే సంఘటన జరిగింది.

మెట్రో రైల్వే స్టేషన్‌లో ఉన్న చెత్త డబ్బాలో టపాసులు కనిపించాయి. టపాసులను చూసి బాంబు అనుకుని సిబ్బంది ఫోన్‌ చేశారు. పేలుడు పదార్థాలను పోలీస్‌ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులతోపాటు మెట్రో ఉద్యోగులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

చెత్త డబ్బాలో టపాకాయలు ఎలా వచ్చాయని పోలీసులు, మెట్రో అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. మెట్రో రైలులోకి పేలుడు స్వభావం కలిగిన టపాసులను తీసుకెళ్లడం నిషేధం. దీంతో మెట్రో స్టేషన్‌లోకి అనుమతి ఉండదని తెలిసి ఎవరో ఒకరు తాము తెచ్చిన టపాసులను ఇలా వదిలేసి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. 

చెత్త డబ్బాలో కనిపించినవి బాంబులు కాదని.. వేడుకల్లో వాడే టపాకాయలు అని పోలీసులు నిర్ధారించుకున్నారు. తనిఖీల అనంతరం డాగ్‌ స్క్వాడ్‌, భద్రతా సిబ్బంది అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

కాగా మెట్రో రైలులోకి నిషేధిత వస్తువులు తీసుకువస్తే మాత్రం అక్కడి భద్రతా సిబ్బంది అనుమతించదు. దీనికితోడు ఎండలు దంచికొడుతుండడంతో ఈ సమయంలో మెట్రో రైలులో పేలుడు పదార్థాలు తీసుకెళ్తే పెను ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. ఇకపై ప్రయాణికులు మెట్రోలో ప్రయాణించేప్పుడు దీనిపై అవగాహన పెంచుకుంటే మంచిది.

