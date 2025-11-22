English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
MLA Salary: మీ ఎమ్మెల్యే జీతం ఎంతో తెలుసా? అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం తెలిస్తే షాకవ్వడం పక్కా..!

Highest Pay MLAs In India: మన దేశంలో ఎన్నికల ద్వారా ప్రజా సేవకుని ఎంచుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కో నియోజకవర్గం నుంచి ఒక్కో ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఎమ్మెల్యేకు నెలవానీ జీతభత్యాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎంత తీసుకుంటారు? మన దేశంలో ఏ నియోజకవర్గం లేదా రాష్ట్రం ప్రధాన స్థానంలో ఉంది.. ఏ నియోజకవర్గం అత్యంత తక్కువగా జీతం తీసుకుంటూ అట్టడుగు స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకుందాం.
 
 సాధారణంగా ఎమ్మెల్యే తీసుకునే జీతం ఎంతో చాలామందికి తెలియదు. ఆయనకి ఇతర ఏ సదుపాయాలు కల్పిస్తారో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇటీవల బీహార్ ఎన్నికలు కూడా జరిగాయి, ఆ ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకారాలు కూడా చూశాం. అయితే మన దేశంలో ఏ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువగా జీతం తీసుకుంటున్నారు. అట్టడుగు స్థాయిలో ఏ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

మనదేశంలో తెలంగాణలో అత్యధికంగా జీతం తీసుకునే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, వారి నెలవారీ జీతం రూ.2,50,000పైగా ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలో కూడా రెండు లక్షలు, ఉత్తర ప్రదేశ్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. అయితే అట్టడుగు స్థాయిలో కేరళ ఎమ్మెల్యే రూ.70,000 మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు  

ఇటీవల ఎన్నికలు జరిగిన బీహార్ ఎమ్మెల్యేలు నెలవారీ జీతం లక్షపైనే ఉంటుందట. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇతర సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి. ఇక సభకు హాజరు కావడానికి అదనంగా రూ.3000 కూడా అందుతుంది. జీతంతో పాటు విమానం, రైలు ప్రయాణాల ఖర్చులు కూడా భరిస్తారు. అలా నాలుగు లక్షల విలువైన ఉచిత కూపన్లు కూడా ఏడాదికి లభిస్తాయి.

 ఎమ్మెల్యేలు పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత వారికి పెన్షన్ కూడా లభిస్తుంది. దాదాపు రూ.45000 వరకు పెన్షన్ తీసుకుంటారు. ఇటీవల బిహార్‌ ఎన్నికలలో మొత్తంగా 243 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.  

 ఇలా ఎమ్మెల్యేలతో పాటు వారి కుటుంబాలకు కూడా కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ప్రధానంగా ప్రయాణం ఖర్చులతోపాటు కార్లు వంటివి కొనుగోలు చేసినా తక్కువ వడ్డీ రుణం లభిస్తుంది. వైద్య, విద్యుత్ ,ఫోన్ బిల్లులో కూడా గణనీయమంగా చాలా తక్కువ ధరలోనే బిల్లులు ఉంటాయి. ఆకస్మిక మరణం జరిగిన తర్వాత కూడా వారి కుటుంబాలకు కొంత మొత్తంలో డబ్బు కూడా సమకూరుతుంది.

