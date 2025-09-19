English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Remuneration: ఒక్కో సినిమాకు రూ.20 కోట్లు..హీరోయిన్లలో ఆమెనే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటుంది!

Highest Paid Actress: పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించనున్న 'కల్కి 2898ఏడీ' సీక్వెల్ షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. తాజాగా ఆ సినిమా నుంచి దీపికా పదుకొణె తప్పుకున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. ఆమె రెమ్యూనరేషన్ పెంచిన కారణంగా దీపికకు గుడ్‌బై చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ల పారితోషకం గురించి చర్చ జరుగుతుంది. అయితే దక్షిణ భారత నటిలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటి ఎవరు? టాప్-5లో ఎవరు ఉన్నారు? దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం. 
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణుల జాబితాలో నటి మంజు వారియర్ 5వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఆమె మలయాళ నటి రూ.1 కోటి వరకు జీతం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.   

ఈ జాబితాలో నటి తమన్నా 4వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె తమిళం, హిందీ వంటి వివిధ భాషలలో నటిస్తోంది. ఇటీవల, ఆమె సినిమాల్లో నటించడం కంటే ఒక సినిమాలో ఒక పాట కోసం నృత్యం చేస్తోంది. ఒక సినిమాలో నటించడానికి ఆమెకు దాదాపు రూ. 10 కోట్ల జీతం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒక పాటకు నృత్యం చేయడానికి ఆమెకు రూ. 3 కోట్ల వరకు అందుతోందని సమాచారం.   

లేడీ సూపర్ స్టార్ గా అభిమానులచే పిలుచుకునే ప్రముఖ నటి నయనతార ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఒక సినిమాలో నటించడానికి ఆమెకు రూ. 10 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుతుందని చెబుతున్నారు. షారుఖ్ ఖాన్ చిత్రం జవాన్ లో నటించడానికి మాత్రమే ఆమెకు రూ. 25 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందడం గమనార్హం.   

తెలుగు, తమిళం, హిందీ సహా వివిధ భాషల్లో నటించడం ద్వారా రష్మిక మందన్న అభిమానుల హృదయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఆమె ఒక సినిమాలో నటించడానికి రూ. 13 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తుందని సమాచారం. ఇటీవల ఆమె సల్మాన్ ఖాన్ సరసన 'సికందర్' చిత్రంలో నటించింది. ఆ చిత్రానికి ఆమె రూ. 13 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుందని తెలుస్తోంది.   

ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నటి సాయి పల్లవి ఉంది. 'ప్రేమమ్' సినిమాతో ఆమె అభిమానుల హృదయాల్లో చోటు సంపాదించుకుంది. దర్శకులకు ఇష్టమైన నటీమణులలో ఆమె ఒకరు. ఒక సినిమాలో నటించడానికి సాయి పల్లవికి దాదాపు రూ. 20 కోట్లు పారితోషికం అందుతుందని చెబుతున్నారు.    

