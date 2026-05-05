Snake populations: విషపూరిత పాములకు నిలయాలు.. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 10 దేశాలివే..!

Snake populations: ఈ 10 దేశాలు.. పాముల సామ్రాజ్యాలు.. ఈ  దేశాల్లో ఎవరైనా అడుగుపెట్టాలంటేనే వణుకు పుట్టాల్సిందే. అత్యధిక పాముల జనాభా ఉన్న 10 దేశాలు వాటిని సందర్శించే ముందు ప్రయాణికులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన  విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి.   
ట్రావెల్ అనేది అందరు ఎపుడో ఒకపుడు రిలాక్స్ కోసం చేస్తుంటారు. కొత్త ప్రదేశాలు చూటడం మూలానా కొత్త అనుభూతులు పొందుతుంటారు. కొన్ని ప్రదేశాలు సాహసోపేతమైనవి. ప్రమాదకరమైనవి  వీటి సందర్శన ప్రజలకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంటాయి. 2024–2025 వరకు ప్రచురించబడిన రెప్టైల్ డేటాబేస్, వన్యప్రాణుల అధ్యయనాల నుండి వచ్చిన తాజా ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య డేటా,  ఇటీవలి పరిశోధనల ప్రకారం, ప్రపంచంలో 4,100 కంటే ఎక్కువ పాము జాతులున్నాయి. అందులో అత్యధిక పాముల జనాభా ఉన్న 10 దేశాలేంటో చూద్దాం..  మెక్సికో: సుమారు 438 పాము జాతులతో మెక్సికో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఈ పాములు ఎక్కువగా  మెక్సికోలోని ఎడారులు, వర్షారణ్యాలు, తీరప్రాంతాలలో నివస్తుంటాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులు వాటిని అధ్యయనం చేయడానికి ఎక్కువగా ఇక్కడకు వస్తుంటారు. మెక్సికోలోని బాహా కాలిఫోర్నియా ఎడారులు, యుకాటాన్ (జంగ్లా) ప్రాంతాలు, సియెర్రా మాడ్రే పర్వతాల్లో ఎక్కువగా పాములు నివస్తుంటాయి. ఈ  ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించాలనుకునేవారు నిపుణులైన వాళ్లు సూచించిన  మార్గాలలోనే ప్రయాణించడం బెటర్. 

బ్రెజిల్: 420కి పైగా జాతులతో బ్రెజిల్ పాము ప్రేమికులకు మరో స్వర్గ ధామం అని చెప్పాలి. అమెజాన్ వర్షారణ్యం తనలోని విభిన్న జీవజాతులతో  అలరాలరుతూ ఉంటుంది. ఇది భూమిపై అత్యధిక పాములు ఉన్న జీవావరణ వ్యవస్థలలో ఒకటి. ముఖ్యంగా  అమెజాన్ వర్షారణ్యం, పంతనాల్ చిత్తడి నేలలు, నదీ తీరాల్లో ఇవి ఎక్కువా నివస్తుంటాయి.  ఇక అడవుల్లో యాత్ర చేయాలనుకునే వారు.. ఎల్లప్పుడూ బూట్లు ధరించాలి. ఏదైనా పాము కాటేసినా పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదు. ఒకవేళ పాటు పాము కరిస్తే వెంటనే  ప్రాథమిక చికిత్సకు సంబంధించిన  సామాగ్రిని వెంట ఉంచుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ముఖ్యంగ మురికి నీటిలో ఈత కొట్టడం వంటి చేయకుంటే బెటర్.  ఎందుకంటే అక్కడ అనకొండలు దాగి ఎపుడైనా దాడి చేసే అవకాశాలుంటాయి.  ఇండోనేషియా.. ఇండోనేషియాలో  376కు పైగా పాము జాతులు ఉన్నాయి, వీటిలో అత్యంత విషపూరితమైన కొండచిలువలు,  సముద్రపు పాము జాతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బాలి అటవీ మార్గాలు, కొమోడో దీవులు,  తీరప్రాంత మడ అడవులు. యాత్రికులకు సూచన.. తీరప్రాంత జలాలు, మడ అడవుల సమీపంలో ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. సముద్రపు పాములు అక్కడ సర్వసాధారణంగా నివసిస్తుంటాయి.   

భారత్ ..  భారతదేశంలో 300కు పైగా పాము జాతులు ఉన్నాయి. వీటిలో "బిగ్ ఫోర్" అని పిలవబడే నాలుగు ప్రధాన పాములు ఇక్కడున్నాయి.  ఇవి దేశంలో చాలా పాముకాటు కేసులకు ఇవి కారణమవుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం.. భారతదేశంలో 90 శాతానికి పైగా పాముకాట్లకు కామన్ క్రైట్ (బంగారస్ కేరులియస్), రస్సెల్స్ వైపర్ (డబోయా రస్సెలీ), సా-స్కేల్డ్ వైపర్ (ఎకిస్ కారినాటస్), స్పెక్టాకిల్డ్ కోబ్రా (నాజా నాజా) కారణమవుతున్నాయి. ఇవి ఎక్కువగా పశ్చిమ కనుమలు, సుందర్బన్స్ మడ అడవులు,  మధ్య భారత అడవులు. మన దేశంలో  వర్షాకాలంలో పాములు కనిపించడం సర్వసాధారణం. గ్రామీణ లేదా అటవీ ప్రాంతాలలో చెప్పులు లేదా బూట్లు లేనిదే ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దు. 

కొలంబియా: కొలంబియా వర్షారణ్యం ,  పర్వత పర్యావరణ వ్యవస్థల యొక్క అందమైన సమ్మేళనం. ఇక్కడ 300కు పైగా పాము జాతులున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెజాన్ బేసిన్, చోకో అడవి ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఆండియన్ పర్వత పాదాలు. అడవులను అన్వేషించేటప్పుడు స్థానిక గైడ్‌ల సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం బెటర్.  చైనా: చైనాలో  246కు పైగా జాతులకు నిలయం. ఇవి ఎక్కువగా దక్షిణ ప్రావిన్సులలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. యునాన్ అడవులు, గ్వాంగ్జీ కొండలు,  గ్రామీణ వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఎక్కువగా నివసిస్తాయి.    

ఈక్వెడార్.. ఈక్వెడార్  చిన్న దేశమే అయినప్పటికీ పాముల ఆవాసాల విషయంలో పెద్దే అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఈ దేశం అమెజాన్, ఆండీస్ పర్వతాల పుణ్యమా అని ఇది 240కి పైగా జాతులకు నిలయంగా ఉంది. ఇవి ఎక్కువగా అమెజాన్ వర్షారణ్య అడవులు.. మేఘారణ్యాలు,  అటవీ మార్గాలు. ఇక్కడ చాలా పాములు రాత్రిపూట మాత్రమే సంచరిస్తాయి కాబట్టి, రాత్రిపూట ఫ్లాష్‌లైట్‌ను వెంట ఉంచుకొని ప్రయాణించుకోవాలి.  వియత్నాం.. వియత్నాం అడవులు ఎక్కువగా తేమతో కూడి ఉంటాయి. ఇవి విషపూరితమైన  నాగుపాములకు నిలయం.  పిట్ వైపర్‌లతో సహా 220కి పైగా జాతులకు నిలయంగా ఉన్నాయి. మెకాంగ్ డెల్టా, జాతీయ పార్కులు, దట్టమైన అటవీ సంరక్షణ కేంద్రాలు. సందర్శకులు దట్టమైన వృక్షసంపదకు దూరంగా ఉండాలని సూచించబడింది. అలాగే, గుడ్డిగా పొదలలోకి లేదా చెట్ల తొర్రలలో ఇవి ఎక్కువగా నివసిస్తుంటాయి.  

మలేషియా.. ఆస్ట్రేలియా  మలేషియా 200 కంటే ఎక్కువ జాతుల పాములకు నిలయం, వీటిలో చాలా వరకు వర్షారణ్యాలు,  మడ అడవులలో కనిపిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా  తమన్ నెగారా జాతీయ ఉద్యానవనంతో పాటు బోర్నియో, మడ అడవులు. జాతీయ ఉద్యానవనాలలో యాత్రికులు పూర్తి దుస్తులు ధరించాలని సూచించబడింది. నిర్దేశించిన మార్గాలలోనే ప్రయాణించండి. ఇక్కడ ప్రయాణం చేయాలంటే బైనాక్యులర్స్ ను వెంటబెట్టుకోవాలి.  ఆస్ట్రేలియా.. భూమిపై అత్యంత విషపూరితమైన కొన్ని పాములతో సహా 200 కంటే ఎక్కువ విషపు పాముల  జాతులకు నిలయం ఆస్ట్రేలియా.  పాముకాటుస్తే అత్యవసర వైద్య చికిత్స కోసం ఈ దేశంలో అద్భుతమైన అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థ కూడా ఉంది.ఈ దేశంలో  ఔట్‌బ్యాక్ ప్రాంతాలు, క్వీన్స్‌లాండ్ అడవులు, తీరప్రాంత పొదలు. 

