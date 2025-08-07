English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Highway Infrastructure IPO: హైవేస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ IPO మంగళవారం ప్రారంభమైనప్పటి మంచి స్పందనను పొందుతోంది. ఇన్వెస్టర్లు పెద్దెత్తున దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. రెండో రోజు పూర్తయ్యే సమయానికి 72 రెట్లు సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. మూడో రోజు అంటే నేడు ఇంకా భారీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.  సబ్‌స్క్రిప్షన్ విండో తెరిచిన కొన్ని గంటల్లోనే ఇది పూర్తిగా బుక్ అయ్యింది. ఇది మొదటి రోజున 27.04 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను పొందింది. ఇప్పటివరకు ఇది 43.38 సార్లు సబ్‌స్క్రయిబ్  నమోదు చేసింది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) డేటా ప్రకారం పెట్టుబడిదారులు 43.38 కోట్ల షేర్లకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కాగా ఇష్యూ 1.60 కోట్ల షేర్లకు ప్రారంభమైంది.
హైవేస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆగస్టు 5వ తేదీన సబ్ స్క్రిప్షన్ ప్రారంభమవ్వగా తొలిరోజే 27 రెట్లు ఎక్కువగా బిడ్లు దాఖలు అయ్యాయి. రెండో రోజు ముగిసే సమాయానికి 72.55 రెట్లు సబ్ స్క్రిప్షన్ పొందింది. నేడు ఆగస్టు 7వ తేదీ గడువు ముగిసే సమాయానికి ఈజీగా 100 రెట్లు దాటే సూచనలు ఉన్నాయి.   

ఈ ఐపీఓ షేర్ల కోసం నాన్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ పెట్టుబడిదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పోటీ పడుతుండగా వీరికి  కేటాయించిన విభాగం 96.18 రెట్లు సబ్ స్క్రైబ్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు విభాగం78. 46 రెట్లు సబ్ స్క్రిప్షన్ను పొందింది. క్వాలిఫైడ్ ఇనిస్టిట్యూనల్ పెట్టుబడిదారుల విభాగం మాత్రం 7.09 రెట్లు సబ్ స్క్రైబ్ అయ్యింది. మూడో రోజు ముగిసే నాటికి ఇవి భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.   

హైవే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ఛర్స్ కంపెనీ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 130కోట్ల నిధులు సేకరించడంమే లక్ష్యంగా ఉంది. ఒక్కో షేరు ధరల శ్రేణి రూ. 60 నుంచి 70గా ఉంది. ఈ ఆఫర్ లో రూ. 97.52 కోట్ల విలువ చేసే 1.39 కోట్ల ఫ్రెష్ షేర్ల జారీతోపాటు రూ. 32. 48 కోట్ల విలువ చేసే 46. 4లక్షల షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కూడా ఉంది.   

కంపెనీ దాఖలు చేసిన RHP ప్రకారం, హైవేస్ అండ్ టాండన్ టోల్‌వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (HTTPL) హైవే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్  అనుబంధ సంస్థ. ఇది రోడ్లు, ఇంట్రా-హైవే పాయింట్లపై టోల్, సెస్ , సర్వీస్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తుంది. టోల్ వసూలుతో పాటు, HTTPL ప్రభుత్వ, సెమీ-ప్రభుత్వ, కార్పొరేట్, వ్యక్తిగత కస్టమర్ల కోసం వివిధ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను కూడా నిర్మించడంతోపాటు అభివృద్ధి చేస్తుంది.  

ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ) ద్వారా సేకరించిన డబ్బును కంపెనీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలను తీర్చడానికి ఉపయోగిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. దీనితో పాటు సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది.ఈ IPO కి పాంటోమత్ హైవేస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ బుక్-రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, బిగ్‌షేర్ సర్వీసెస్ ఈ ఇష్యూకి రిజిస్ట్రార్‌గా నియమితులైంది.  

