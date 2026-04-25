English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Highest Paid Indian Actress: మన దేశంలో హైయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్న హీరోయిన్స్ ఎవరు..? నెంబర్ వన్ ఎవరంటే..!

Highest Paid Indian Heroins: 2026లో పలు మీడియా కథనాల ప్రకారం మన దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న నటీమణులు బాలీవుడ్ చిత్రసీమ నుండే ఉన్నారు. అందులో ప్రియాంక చోప్రా, దీపికా పదుకొణే ఈ రేసులో మొదటి వరసలో ఉన్నారు. ఈ కథనం నుబియా మ్యాగజైన్ చెప్పిన ప్రకారం ఏ హీరోయిన్ ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకొంటున్నారనే విషయానికొస్తే..
1 /8

మన దేశంలో హీరోయిన్స్  ఒక్కో సినిమాకు ఆయా  ప్రాజెక్ట్స్ ను బట్టి వీరి పారితోషికాలు నిర్ణయించబడతాయి. ఒక సినిమాకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సి వస్తే దానికి ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. నుబియా మ్యాగజైన్ ప్రకారం మన హీరోయిన్స్ ఒక్కో చిత్రానికి ఎంతో తీసుకొంటున్నారంటే.. (గమనిక: ఈ అంకెలు మీడియా నివేదికల ఆధారంగా మాత్రమే  ఈ కథనం ఇచ్చాము. పలు వెబ్ సైట్స్ కొన్ని మీడియాల్లో వచ్చిన వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకొని మాత్రమే ఇవ్వబడింది. అధికారికంగా ఇంత అని జీ మీడియా  ధృవీకరించబడలేదు.)

2 /8

ప్రియాంక చోప్రా జోనస్..  ప్రియాంక చోప్రా.. మన దేశం నుంచి గ్లోబల్ లెవల్లో దూసుకుపోతున్న భామ. ప్రస్తుతం ఈమె మహేష్ బాబు, ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కలయికలో తెరకెక్కుతోన్న  ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి' సినిమాతో పలకరించబోతుంది.   పలు మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఈ పీరియాడిక్ సోషియో ఫాంటసీ డ్రామాలో ప్రియాంక మందాకిని పాత్రకు గాను ఆమె రూ. 30 కోట్లు  పారితోషికం తీసుకుంటుందనే కథనాలు వస్తున్నాయి. 2025 చివరి నాటికి అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న భారతీయ నటిగా నిలిచింది. తాజాగా  అది ఇపడు రూ. 40 కోట్ల వరకు ఉందని నుబియా మ్యాగజైన్ వెల్లడింంచింది. 

3 /8

దీపికా పడుకోణ్ సింగ్.. రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న దీపికా పదుకొణే , భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్నహీరయిన్స్ లో ఈమె ఒకరు. సందీప్ రెడ్డి వంగా 'స్పిరిట్', 'కల్కి 2' చిత్రాల నుండి తప్పుకున్న తర్వాత.. ఆమె అట్లీతో అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న సినిమాలో నటిస్తోంది. దాంతో పాటు షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటిస్తోన్న ‘కింగ్’ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాల్లో ఒక్కో ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ. 30 కోట్ల రెమ్యునరేసన్ తీసుకున్నట్టు సమాచారం.  

4 /8

శ్రద్ధా కపూర్.. బాలీవుడ్ భామ శ్రద్ధా కపూర్.. 'స్త్రీ' సిరీస్ తో తన సత్తా చాటింది.  ఈమె స్త్రీ 2 కోసం అత్యధికంగా రూ. 25 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్ల వరకు తీసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే కొత్తగా ఏ ప్రాజెక్ట్స్ సైన్ చేయలేదు. రాబోయే చిత్రాల కోసం ఇంతే రేంజ్ లో తీసుకోబోతున్నట్టు సమాచారం. 

5 /8

కత్రినా కైఫ్ కౌశల్..  కొత్తగా తల్లి అయిన కత్రినా కైఫ్ ప్రెజెంట్  తన బిడ్డతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతోంది. అంతేకాదు కేవలం గ్లామర్ రోల్స్ మాత్రమే కాకుండా నటనకు అవకాశం ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తోంది. 2026లో ఆమె ఒక్కో చిత్రానికి రూ. 15 -21 కోట్ల మధ్య తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. 

6 /8

ఆలియా భట్ కపూర్.. నూబియా మ్యాగజైన్ నివేదిక ప్రకారం, 2025-2026 నాటికి  ఆలియా భట్ ఒక్కో చిత్రానికి రూ. 30 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. ఆర్ఆర్ఆర్, గంగూబాయ్ కథియావాడి సినిమాలతో ఈమె రేంజ్ పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం తన భర్త రణ్ బీర్ కపూర్ తో రెండు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. 

7 /8

కంగనా రనౌత్.. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి..దర్శక, నిర్మాత, హీరయిన్ రాజకీయ నాయకురాలు  కంగనా రనౌత్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. నాలుగు సార్లు ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్న కంగనా రనౌత్.. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమా కోసం రూ. 30 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. 

8 /8

కరీనా కపూర్ ఖాన్ బాలీవుడ్ భామ ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ కరీనా, గత కొన్నేళ్లుగా వివిధ జానర్స్ లో నటిస్తోంది. కానీ గతంలో లాగా ఈమె చిత్రాల కోసం ప్రేక్షకులు ఎగబడటం లేదు. ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లైన తర్వాత సినిమాల ఎంపికలో ప్రయోగాలు చేస్తోది. బేబో ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్ కోసం రూ. 18 కోట్ల వరకు పారితోషకం తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. 

Highest Paid Actress highest paid indian actress Deepika Padukone Kareena Kapoor Priyanka Chopra Katrina Kaif Shraddha Kapoor Kangana Ranaut Bollywood Hindi Cinema

Next Gallery

Gold Mines In India: దేశంలో 7 అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఏవి? ఎన్ని టన్నులు బంగారు ఉత్పత్తి చేస్తుంది?