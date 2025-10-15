English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pensioners: ప్రభుత్వంపై పెన్షనర్ల తిరుగుబాటు.. ఇక తాడో పేడో తేల్చుకుంటాం.. నో కాంప్రమైజ్..!!

Pensioners Protest: ఓపిక నశించింది.. ఇక ఏమాత్రం తగ్గేదేలే అంటూ పెన్షనర్లు వీధుల్లోకి వచ్చారు. రిటైర్మెంట్ అయ్యాక హ్యాపీగా గడపాల్సిన పెన్షనర్లు..వీధుల్లోకి వచ్చి ఆందోళన చేయాల్సిన పరిస్ధితి నెలకొంది. ఏళ్లుగా పెన్షన్లు, బకాయిలు, వైద్య బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేసేది  ఏమీలేక ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుతం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పెన్షనర్లు వీధుల్లో నిరసనలు తెలుపుతూ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని ఎండగడుతున్నారు. 
హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో పెన్షనర్లు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహంతో వీధుల్లోకి వచ్చారు. సంవత్సరాలుగా పెన్షన్‌లు, బకాయిలు, వైద్య బిల్లులు చెల్లించకపోవడంపై వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సిమ్లాలో జాయింట్ పెన్షనర్స్ ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. మా కష్టానికి, సేవలకు ప్రతిఫలం ఎప్పుడు? అంటూ నినాదాలు చేస్తూ పెన్షనర్లు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.

ఫ్రంట్ అధ్యక్షుడు ఆత్మ రామ్ శర్మ మాట్లాడుతూ.. 2016 నుండి పెన్షన్ బకాయిలు ఇంకా చెల్లించలేదని, పెరిగిన జీత స్కేల్ అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చూపుతోందని అన్నారు. పెన్షనర్లకు రావాల్సిన 16శాతం డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) కూడా ఇంకా ఇవ్వలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోట్ల రూపాయల వైద్య బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండడం వల్ల చాలామంది వృద్ధులు చికిత్సకు కూడా వెళ్ళలేని స్థితి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పెన్షనర్ల ఓపిక పూర్తిగా నశించిపోయిందని.. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమం మరింత ఉధృతం అవుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే సిమ్లాతో పాటు దాదాపు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలో కూడా పెన్షనర్లు వీధుల్లోకి వచ్చి తమ గోడును వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.

పెన్షనర్లు ప్రభుత్వం త్వరగా ఉమ్మడి సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేనిపక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు, ధర్నాలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.  

దేశవ్యాప్తంగా పెన్షనర్ల పరిస్థితి పెద్దగా భిన్నంగా లేదని, చాలా రాష్ట్రాల్లో కనీస పెన్షన్ పెంపు, వైద్య సౌకర్యాలు, భత్యాల పెంపు వంటి అంశాలపై వృద్ధులు పోరాడుతున్నారని పెన్షనర్లు తెలిపారు. 

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఈ నిరసన ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రేరణగా మారవచ్చని భావిస్తున్నారు. సంవత్సరాల సేవ చేసిన వృద్ధులు ఇంతవరకు న్యాయం కోసం పోరాడాల్సి రావడం ప్రభుత్వంపై నైతిక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. 

Himachal Pradesh Pensioners protest government employees Pension Issues Atma Ram Sharma Simla Protest Himachal News DA Arrears Pension Payment Delay

