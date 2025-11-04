Gopichand Hinduja: హిందుజా గ్రూప్ చైర్మన్ గోపీచంద్ పి హిందుజా కన్నుమూత

Gopichand P Hinduja: ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ హిందుజా గ్రూప్ చైర్మన్ గోపీచంద్ పి హిందుజా కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 85 సంవత్సరాలు. లండన్లోని ఆసుపత్రిలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్టు కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి.
హిందుజా సోదరులలో అగ్రజుడైన గోపీచంద్ చాలా కాలంగా అస్వస్థతతో ఉన్నారు. వాణిజ్య వర్గాల్లో 'జీపీ'గా పేరుపొందిన ఆయన హిందుజా కుటుంబంలో రెండో తరానికి చెందిన వారు. 2023 మేలో తన సోదరుడు శ్రీచంద్ మరణాంతరం గ్రూప్ సంస్థలకు చైర్మన్గా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. గోపీచంద్కు భార్య సునీత, కుమారుడు సంజయ్, ధీరజ్లు ఉన్నారు.
గోపీచంద్ పి హిందుజా 1950లో కుటుంబ వ్యాపారంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కంపెనీని ఇండో-మిడిల్ ఈస్ట్ ట్రేడింగ్ ఆపరేషన్ నుంచి ఒక అంతర్జాతీయ కంపెనీగా మార్చారు.
ఈయన నలుగురు హిందుజా సోదరుల్లో రెండోవారు. ఈయన అన్న శ్రీచంద్ హిందుజా 2023లో మరణించారు. మిగిలిన ఇద్దరు సోదరులు ప్రకాష్ హిందుజ, అశోక్ హిందుజా.
బాంబే జై హింద్ కళాశాల నుండి పట్టభద్రుడైన గోపీచంద్.. వెస్ట్ మినిస్టర్ యూనివర్సిటీ, రిచ్మండ్ కాలేజీల నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ పొందారు. హిందుజా గ్రూప్ ఆటోమోటివ్, బ్యాంకింగ్ మరియుఫైనాన్స్, IT, హెల్త్కేర్, రియల్ ఎస్టేట్, పవర్, మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వంటి 11 రంగాలలో వ్యాపారాలను కలిగి ఉంది.
అశోక్ లేలాండ్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ వీరి ప్రముఖ కంపెనీలు. సండే టైమ్స్ రిచ్ లిస్ట్-2025 ఎడిషన్ గోపీచంద్ హిందుజా కుటుంబాన్ని యూకేలోనే అత్యంత ధనవంతులుగా పేర్కొంది. వీరి ఆస్తులు విలువ 32.3 బిలియన్ పౌండ్లుగా పేర్కొంది.