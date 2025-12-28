English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Aravalli Bala Quila: ఆరావళి బాలా కోటను ఎవరు నిర్మించారు? అందులో ఉన్న నిధిని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Aravalli Bala Quila: ఆరావళి శ్రేణుల మధ్య ఉన్న  బాలా ఖిలా ఒక సాధారణ కోట కాదు... అది రాతితో కట్టిన నిర్మాణం మాత్రమే కాదు.. శతాబ్దాల చరిత్ర, అనేక పురాణాలు, చెప్పుకోలేని రహస్యాలను దాచుకున్న ఒక మర్మమైన ప్రపంచం. ఈ కోటలో అడుగు పెట్టగానే కాలచక్రం వెనక్కి తిరిగిన భావన కలుగుతుంది. గాలిలో వినిపించే నిశ్శబ్దం కూడా ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఈ కోటను ఎవరు నిర్మించారు? ఇందులో దాగి ఉందని చెప్పే నిధుల కథల్లో నిజమెంత? అనే ప్రశ్నలు సహజంగానే మనసులో మెదులుతాయి.
భారతదేశంలోని అత్యంత పురాతన పర్వత శ్రేణిగా భావించే ఆరావళి కొండలు సుమారు 2.5 బిలియన్ సంవత్సరాల నాటివని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పర్వతాలు రాజస్థాన్ ప్రాంతాన్ని ఎడారిగా మారకుండా కాపాడే సహజ రక్షణ గోడలా నిలుస్తాయి. అటువంటి ఆరావళి శ్రేణిలోని ఎత్తైన శిఖరంపై, రాజస్థాన్‌లోని అల్వార్ పట్టణానికి సమీపంలో బాలా ఖిలా గర్వంగా నిలుస్తోంది. ఉత్తర భారతదేశ చరిత్రలో జరిగిన ఎన్నో యుద్ధాలు, రాజ్యాధికార మార్పులను ఈ కోట మౌనంగా వీక్షించింది.

చరిత్రకారుల వివరాల ప్రకారం.. ఈ కోటకు 1492 ఏడీలో మేవాట్ ప్రాంతాన్ని పాలించిన హసన్ ఖాన్ మేవాటి పునాది వేశాడు. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన ప్రదేశంలో నిర్మించబడిన ఈ కోట.. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా నిఘా చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అందుకే మేవాట్ రాజ్యానికి ఇది ఒక అజేయమైన రక్షణ కవచంగా ఉపయోగపడింది.

బాలా ఖిలా నిర్మాణ శైలి దీని సైనిక ప్రాముఖ్యతను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవు.. ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించిన ఈ కోట గోడలలో 446 చిన్న రంధ్రాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా సైనికులు దాగి ఉండే శత్రువులపై దాడి చేయగలిగేవారు. అలాగే.. కోట చుట్టూ 15 పెద్ద బురుజులు, 51 చిన్న బురుజులు కలిపి మొత్తం 66 బురుజులు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి కదలికను గమనించేందుకు ఉపయోగపడేవి. ఈ ఏర్పాట్ల వల్ల శత్రువులు కోటలోకి చొరబడటం దాదాపు అసాధ్యమే.

బాలా ఖిలాతో ముడిపడి ఉన్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన కథ కుబేరుని నిధి గురించినది. కోట కింద రహస్య సొరంగాలు, భూగర్భ గదులలో అపారమైన సంపద దాగి ఉందని జానపద కథలు చెబుతాయి. మొఘలులు, మరాఠాలు, జాట్ పాలకులు ఈ నిధి కోసం ప్రయత్నించారనే కథనాలు ఉన్నాయి. 

అయితే ఎవరికీ ఆ నిధి దొరకలేదని, దాన్ని వెతికిన కొందరు తిరిగి రాలేదన్న కథలు ఈ కోటను మరింత భయానకంగా, రహస్యభరితంగా మార్చాయి. కొందరు వీటిని కేవలం పురాణాలుగా కొట్టిపారేస్తే, మరికొందరు ఇవి ఇప్పటికీ దాగి ఉన్న నిజాలే అంటారు.  

ఒకప్పుడు భద్రతా కారణాల వల్ల బాలా ఖిలాలోకి ప్రవేశించాలంటే జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ అనుమతి తప్పనిసరి. ఆ ప్రాంతం సామాన్యులకు పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. కానీ కాలం మారింది. ఇప్పుడు పర్యాటకుల వివరాలను నమోదు చేసుకుని కోటను సందర్శించే అవకాశం కల్పించారు. అయినప్పటికీ, బాలా ఖిలా తన మర్మమైన వాతావరణాన్ని మాత్రం ఏమాత్రం కోల్పోలేదు. ఇప్పటికీ అది చరిత్ర, పురాణాలు, రహస్యాల సంగమంగా నిలిచే ఒక అద్భుతమైన స్మారకచిహ్నమే.

Bala Quila Bala Quila Aravalli Aravalli Aravalli hills fort Bala Quila Alwar Bala Fort Rajasthan Kuber treasure myth Hasan Khan Mewati

