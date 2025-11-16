English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!

Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!

Sankranti Special Hitec City Railway Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లే రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్‌. పండుగ రద్దీ దృష్ట రైల్వే అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సికింద్రాబాద్, హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో 2026 జనవరి 7 నుంచి 20 వరకు అంటే మొత్తం గా 14 రోజులపాటు పలు రైళ్లు నిలపనున్నారు. ప్రయాణీకుల సౌకర్యార్థం హైటెక్ సిటీలో తాత్కాలికంగా రైలు ఆగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 సంక్రాంతి పండగ వచ్చిందంటే పిల్లా పెద్దలందరికీ సెలవులు వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో కచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఊళ్లకు వెళ్లి పండగ చేసుకుంటారు. తమ కుటుంబ సభ్యులతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఏడదంతా ఎదురుచూసేది సంక్రాంతి పండగ కోసమే.. ఈ నేపథ్యంలో పండగ వచ్చింది అంటే కచ్చితంగా ఊళ్ళకు వెళ్తారు.  

2 /5

 కొంతమంది బస్సుల్లో.. రైళ్లలో ఊళ్లకు వెళ్తారు. అయితే ఎక్కువ శాతం మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తారు. ఇప్పటికే ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా కూడా రైలు టికెట్లు విడుదల చేశారు. అవి ఇప్పటికే ఫుల్ అయిపోయాయి కూడా. అయితే ఈ పండక్కి రద్దీ దృష్ట్యా రైల్వే అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

3 /5

ప్రధానంగా సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో 14 రోజులపాటు పలు రైళ్లు తాత్కాలికంగా నిలపనున్నారు. జనవరి 7 నుంచి 20వ తేదీ వరకు రైలు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తాత్కాలికంగా హైటెక్ సిటీలో 16 రైళ్లు ఆగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.  

4 /5

 ఈ నేపథ్యంలో మచిలీపట్నం నుంచి బీదర్, నరసాపురం నుంచి లింగంపల్లి, కాకినాడ పోర్టు నుంచి లింగంపల్లి, లింగంపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం సహా మొత్తంగా 16 రైళ్లు ఇక్కడ ఆగుతాయి. అంటే రైల్వే ప్రయాణికులు అంతా ఒక్కసారిగా సికింద్రాబాద్ రైలు స్టేషన్ లో రద్దీ పెరగకుండా హైటెక్ సిటీలో కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో కాస్త ఉపశమనంగా ఉంటుంది.  

5 /5

నవంబర్‌ 15వ తేదీన జనవరి సంక్రాంతి పండక్కి సంబంధించిన ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో రైల్ టికెట్లు కూడా విడుదల చేశారు. ఒక్కసారిగా రైల్వే టికెట్స్ అన్నీ అమ్ముడైపోయాయి. ఇప్పటికే వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా వస్తోంది. సంక్రాంతి పండగ బోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో ఈ పండగ జరుపుకుంటారు.

Hitec City Railway Stop sankranti Special Trains Hyderabad Train News Secunderabad Station Updates Hitec City Train Halt

Next Gallery

Gold Price Today: పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా తగ్గింపు.. నవంబర్ 16వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?