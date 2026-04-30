No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!

24 Hours Water Supply Bandh In Hyderabad: వేసవి వేళ హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్ ఉండనుంది. హైదరాబాదులోని పలు ప్రాంతాల్లో మే 2 శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి 3వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల వరకు నీటి సరఫరా బంద్ ఉండదు. పలు ప్రాంతాల్లో లో ప్రెజర్ తో సరఫరా ఉంటుంది. ప్రధానంగా బ్యాలెన్సింగ్ ట్యాంకు శుభ్రం చేసే పనుల్లో భాగంగా ఈ అంతరాయం ఏర్పడనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
ఎండ వేళా హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. 1.36 ml సామర్థ్యం గల ఆసీఫ్‌నగర్‌ బ్యాలెన్సింగ్ ట్యాంక్ శుభ్రం చేయించే పనుల నేపథ్యంలో ఈ నీటి సరఫరాలు అంతరాయం ఏర్పడనుంది.  

 2026 మే 2వ తేదీ శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి 3వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల వరకు హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో నేటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. ఆసిఫ్ నగర్ లో ఉన్న ఈ ట్యాంకు శుభ్రం చేసే పనుల్లో నేపథ్యంలో నీటి సరఫరా బంద్ చేయనున్నారు.  

 గోల్కొండ, చింతల్ బస్తి, ఆసిఫ్ నగర్, కవాడిగూడ, దోమలగూడ, బంజార హిల్స్, రెడ్ హిల్స్, నాంపల్లి, అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, గన్ ఫౌండ్రీ ప్రాంతాలలో సరఫరా ఎఫెక్ట్ కానుంది.  

ఈ మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై సివరేజ్ బోర్డు ప్రకటన విడుదల చేసింది. రొటీన్ క్లీనింగ్ లో భాగంగానే ప్రజలకు పరిశుభ్రమైన నీటి సరఫరా అందచేయడానికి ఈ పనులు నిర్వహిస్తారు.  

 హైదరాబాద్ లోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో 24 గంటల పాటు లో ప్రెషర్ తో నీటి సరఫరా ఉండనుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా నీటి సరఫరా ఉండదు . అయితే అధికారులు తగినంత నీటి నిల్వలు ఉంచుకోవాలని ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు.

